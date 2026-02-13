Συνομιλίες του Ντιμιτρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη

Ο Κίριλ Ντιμιτρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, αναμένεται να πραγματοποιήσει συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη στο προσεχές διάστημα, σύμφωνα με όσα ανέφερε το Reuters.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ, ο οποίος ηγείται της ρωσικής πλευράς στην ομάδα εργασίας Ρωσίας–ΗΠΑ για οικονομικά ζητήματα, δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη ρωσική αντιπροσωπεία που πρόκειται να λάβει μέρος στις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι ο βοηθός του Κρεμλίνου, Βλάντιμιρ Μεντίνσκι, θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες θα διεξαχθούν στη Γενεύη την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

