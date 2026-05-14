Αραγτσί: «Όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου «αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό», αναφερόμενος στον συντονισμό ενεργειών Ισραήλ-ΗΑΕ εναντίον Ιρανικών υποδομών και τη «μυστική» συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα από το γραφείο του.

«Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη», συνέχισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, για να καταλήξει: «Όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια, θα λογοδοτήσουν».

Netanyahu has now publicly revealed what Iran's security services long ago conveyed to our leadership.



Enmity with the Great People of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel in doing so: unforgivable.



Those colluding with Israel to sow division will be held to account. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 13, 2026

Η ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν είχαν μεταφέρει εδώ και καιρό στην ηγεσία μας.

Η εχθρότητα με τον Μεγάλο Λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο ρίσκο. Η συνεργασία με το Ισραήλ σε αυτό: απαράδεκτη.

Εκείνοι που συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν.

«Ιστορική πρόοδος» στις σχέσεις Ισραήλ-ΗΑΕ

Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο του Νετανιάχου έκανε λόγο χθες για «μυστική» συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, τονίζοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ απέστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome, καθώς και στρατιώτες για τη λειτουργία της, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επισκέφθηκε τουλάχιστον δύο φορές τα ΗΑΕ για τον συντονισμό ενεργειών που σχετίζονταν με τη σύγκρουση, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους και πηγή με γνώση του θέματος που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο χώρες φέρονται επίσης να συντόνισαν επίθεση εναντίον μεγάλου ιρανικού πετροχημικού συγκροτήματος.

Διέψευσαν τα ΗΑΕ

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέψευσε λίγο αργότερα την Τετάρτη τις Ισραηλινές αναφορές για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα, σημειώνοντας ότι οι ισχυρισμοί για επισκέψεις που δεν έχουν ανακοινωθεί είναι «αβάσιμοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.