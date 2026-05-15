Αινιγματικό μήνυμα Μπαγκάεϊ: «Όποιος προδίδει μυστικά, θα εκτεθεί δημόσια»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανάρτησε ένα σύντομο αινιγματικό μήνυμα - προειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραθέτοντας μια παραδοσιακή αραβική παροιμία: «Όποιος προδίδει μυστικά, θα εκτεθεί δημόσια».

مَن خانَ في السرِّ، سيُفضَحُ في العلن May 15, 2026

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΥΠΕΞ δεν έδωσε καμιά περαιτέρω πληροφορία η ένδειξη σχετικά με τους πιθανούς αποδέκτες του μηνύματος που αποσκοπεί να περάσει με την ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στο Χ, έστειλε σχετικό μήνυμα - προειδοποίηση, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφέρεται.

«Όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια, θα λογοδοτήσουν», έγραψε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, αναφέροντας ωστόσο ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου «αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό», δίνοντας την ένδειξη ότι μιλά για τον «κρυφό» συντονισμό ενεργειών Ισραήλ-ΗΑΕ εναντίον ιρανικών υποδομών και τη «μυστική» συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα από το γραφείο του.

Netanyahu has now publicly revealed what Iran's security services long ago conveyed to our leadership.



Enmity with the Great People of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel in doing so: unforgivable.



Those colluding with Israel to sow division will be held to account. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 13, 2026

Μπορεί η ανάρτηση Μπαγκάεϊ, να αποτελεί συνέχεια της ανάρτησης Αραγτσί;

Πηγή: skai.gr

