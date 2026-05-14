Θερμό ήταν το κλίμα στο Πεκίνο στο δείπνο προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις δυο πλευρές να διαπιστώνουν τη σημασία στενών διμερών σχέσεων, ως ηγέτιδες παγκόσμιες δυνάμεις. Σημειώνεται ότι μετά τις προειδοποιήσεις του Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ αγνόησε μια ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα. Ο Κινέζος πρόεδρος διεμήνυσε στον Τραμπ ότι η διαφωνία για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει τις σχέσεις σε επικίνδυνο μονοπάτι, ακόμη και σε σύγκρουση.

NOW: President Xi welcomes President Trump to at the Chinese state banquet in Beijing:



"Honorable president Donald J. Trump. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to host the state banquet in honor of President Trump during his state visit to China."



"On behalf of the… pic.twitter.com/v4BUuz6pOh May 14, 2026

Η σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι η πιο σημαντική διμερής σχέση στον κόσμο σήμερα, «πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη διαταράξουμε ποτέ», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ,κατά τη διάρκεια του κρατικού συμποσίου.

«Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι "κλειδί για το αν η σχέση μπορεί να προχωρήσει σταθερά", δήλωσε εμφατικά στον Τραμπ ο πρόεδρος Σι.

«Ο κόσμος αλλάζει και είναι ταραγμένος», είπε, σημειώνοντας ότι η σχέση ΗΠΑ-Κίνας επηρεάζει όχι μόνο τα 1,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν και στις δύο χώρες, αλλά και τα περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στον κόσμο.

Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να «ανταποκριθούν» σε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Σι.

Νωρίτερα, ο Κινέζος ηγέτης ξεκίνησε την ομιλία του στο δείπνο με έναν ενθαρρυντικό τόνο, αναφέρει το CNN.

«Οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και οι δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της "μεγάλης αναζωογόνησης" του κινεζικού έθνους και το MAGA (Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη) μπορούν να συμβαδίσουν», είπε, αναφερόμενος σε ένα πολύ γνωστό σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος και ένα από τα βασικά σλόγκαν του Τραμπ.

«Από κοινού μπορούμε πετύχουμε τους στόχους μας και να προωθήσουμε την ευημερία ολόκληρου του κόσμου», είπε.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Από πλευράς του, στην πρόποσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στις 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου.

«Είχαμε εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές συζητήσεις και συναντήσεις σήμερα με την κινεζική αντιπροσωπεία» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ήθελα να υψώσω ένα ποτήρι και να κάνω μια πρόποση στους πλούσιους και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ του αμερικανικού και του κινεζικού λαού. Είναι μια πολύ ξεχωριστή σχέση» επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια σύντομων σχολίων σε κρατικό δείπνο, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον ομόλογό του για τη «μεγάλη τιμή» αυτού που χαρακτήρισε ως μια «μεγαλοπρεπή τελετή υποδοχής» το πρωί, ενώ αποκάλεσε τον Σι «φίλο».

«Όπως πολλοί Κινέζοι αγαπούν τώρα το μπάσκετ και τα μπλε τζιν, τα κινεζικά εστιατόρια στην Αμερική σήμερα ξεπερνούν σε αριθμό τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες fast food στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνολικά», είπε, τονίζοντας ότι «αυτό κάτι δείχνει».

NOW - Trump invites Xi to visit the White House on 24th September and toasts to "the rich and enduring ties between the American and Chinese people." pic.twitter.com/jLbHcJUFv8 — Disclose.tv (@disclosetv) May 14, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι χώρες έχουν «πολλά κοινά», επισημαίνοντας τις αξίες της «σκληρής δουλειάς», του «θάρρους» και της «επίτευξης στόχων».

«Ο κόσμος είναι ένας ξεχωριστός κόσμος με εμάς τους δύο ενωμένους και μαζί», είπε.

Σημειώνεται ότι μετά τις προειδοποιήσεις του Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ αγνόησε μια ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα. Ο Κινέζος πρόεδρος διεμήνυσε στον Τραμπ ότι η διαφωνία για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει τις σχέσεις σε επικίνδυνο μονοπάτι, ακόμη και σε σύγκρουση.

«Ο Τραμπ και ο Σι συζήτησαν για την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι το θέμα της Ταϊβάν τέθηκε, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, λέγοντας ότι «δεν θέλει να προκαταλάβει τον πρόεδρο».

«Ο πρόεδρος Τραμπ κατανοεί τα ζητήματα εδώ και τις ευαισθησίες γύρω από όλα αυτά, και όποιος λέει το αντίθετο δεν κατανοεί το διαπραγματευτικό στυλ του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Μπέσεντ σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στο CNBC όταν ρωτήθηκε για την πολιτική των ΗΠΑ στην Ταϊβάν, το δημοκρατικά διοικούμενο νησί που διεκδικεί το Πεκίνο.

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα σχολιάσει το θέμα στο εγγύς μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.