Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις χώρες BRICS να καταδικάσουν αυτό που χαρακτήρισε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς ο πόλεμος και η σχετική κρίση καυσίμων κυριαρχούν στη διήμερη συνάντηση στο Νέο Δελχί.

Ο Αραγτσί κατηγόρησε τα ΗΑΕ, σύμμαχο των ΗΠΑ, για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, σε μια σπάνια στιγμή που Ιρανοί και Εμιρατιανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν είναι «θύμα παράνομου επεκτατισμού και πολεμοχαρούς ρατσισμού». Προέτρεψε τα έθνη BRICS+ - μια ομάδα που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Ιράν και τα ΗΑΕ - να αντισταθούν «στη δυτική ηγεμονία και το αίσθημα ατιμωρησίας που οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι δικαιούνται».

Πηγή: skai.gr

