Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επισκέπτεται το Πεκίνο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, λέγοντας ότι θα είχε μια «μακρά συζήτηση» για το Ιράν με τον Κινέζο ηγέτη, αλλά επέμεινε ότι το εμπόριο θα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν».

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, είπε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένας πόλεμος μεταξύ «ενός περήφανου λαού» και «επαγγελματιών ψευτών που επινόησαν δικαιολογίες για φρικαλεότητες».

Η Τεχεράνη διατηρεί δυνατότητες πυραυλικών χτυπημάτων στο Στενό

Το Ιράν λέγεται ότι διατηρεί πρόσβαση σε 30 πυραυλικές βάσεις κατά μήκος του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανατρέπουν την εικόνα περί ολοκληρωτικής καταστροφής των ιρανικών δυνάμεων:

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, δύο δυτικοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στο Reuters ότι και η Σαουδική Αραβία μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησε σειρά μυστικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, ως αντίποινα για επιθέσεις που δέχθηκε στο έδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

