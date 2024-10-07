Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην πόλη Φιοντόσια της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου που η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Ο Ολέγκ Κριουτσκόφ, σύμβουλος του διορισμένου από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ρωσία: Κατάρριψη 21 ουκρανικών drones στη διάρκεια της νύχτας

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε 21 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δώδεκα από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από τη Χερσόνησο της Κριμαίας, έξι πάνω από την περιοχή του Κουρσκ και τα υπόλοιπα καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιοχές Μπιέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Βορονέζ ανέφερε το ίδιο υπουργείο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.