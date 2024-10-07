Ουκρανία: Πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη χερσόνησο της Κριμαίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην πόλη Φιοντόσια της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου που η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Ο Ολέγκ Κριουτσκόφ, σύμβουλος του διορισμένου από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

