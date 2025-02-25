Ανοιχτή σε συμφωνίες για τα σπάνια κοιτάσματα που διαθέτει είναι η Ρωσία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συγκεκριμένα, ο Πεσκόφ δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι η Ρωσία διαθέτει πολλά κοιτάσματα σπάνιων γαιών και ότι είναι ανοιχτή σε συμφωνίες για την ανάπτυξή τους αφού ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνωρίσει την πιθανότητα μιας τέτοιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα έχει τα δικά της σχέδια για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων μετάλλων της, αλλά είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ όταν φτάσει η «στιγμή της πολιτικής βούλησης».

Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε μια κοινή οικονομική συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους - συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα - στο πλαίσιο μιας μελλοντικής οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας-ΗΠΑ.

Η Ρωσία είναι η πέμπτη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα μετάλλων σπάνιων γαιών στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, μετά την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Αυστραλία.

Σχετικά με το εάν η Ρωσία είναι ανοιχτή στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, όπως δήλωσε χθες ο Τραμπ, ο Πεσκόφ παρέπεμψε τους δημοσιογράφους σε προηγούμενη δήλωση ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Πούτιν αποδέχθηκαν την ιδέα.

«Ναι, θα το δεχτεί», είπε ο Τραμπ. «Του έκανα συγκεκριμένα αυτή την ερώτηση. Δεν έχει πρόβλημα με αυτό» είπε.

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ -Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι πρέπει να γίνουν πολλά για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών ενώ στην ερώτηση για το εάν η Μόσχα εμπιστεύεται τις ΗΠΑ απάντησε ότι «εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας».

Πηγή: skai.gr

