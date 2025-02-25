Το υπουργείο Στέγης των Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαγάγει έρευνα μετά τη μετάδοση στις εσωτερικές οθόνες της έδρας του στην Ουάσινγκτον βίντεο, προϊόν της Τεχνητής Νοημοσύνης, που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να γλείφει ηδονικά τα γυμνά πόδια του Ιλον Μασκ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα εδώ και πολλές ημέρες και διακωμωδεί τη στενή σχέση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μασκ, που έχει αναλάβει να προχωρήσει σε δραστικές περικοπές του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, εμφανίσθηκε για λίγο σε πολλές οθόνες του υπουργείου, σύμφωνα με τους New York Times.

Πάνω από τις εικόνες υπήρχε η φράση «Long Live The Real King», σε αναφορά σε πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social η οποία κατέληγε με τη δοξαστική για τον εαυτό του φράση «Long Live The King»!

Το υπουργείο Στέγης θα διεξαγάγει έρευνα, ανακοίνωσε στο Χ εκπρόσωπός του, καταγγέλλοντας «κατάχρηση πόρων που έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι πολίτες».

Ορισμένοι Δημοκρατικοί του Κονγκρέσου χαιρέτισαν την ενέργεια: «δεν φορούν όλοι οι ήρωες κάπα», σχολίασε στο Χ η ομάδα των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εδώ και πέντε εβδομάδες η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει λευκή επιταγή στον Ιλον Μασκ και τις ομάδες του που λειτουργούν υπό τον ευφημισμό «επιτροπή κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (Doge), για να προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις, να περικόψουν δημόσιες δαπάνες και να αναστείλουν την δραστηριότητα ρυθμιστικών οργάνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

