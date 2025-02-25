Τι προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προτείνουν στο Κίεβο διμερή συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια της χώρας με αντάλλαγμα την συνδιαχείριση των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, μέσω ενός «Επενδυτικού Ταμείου Ανασυγκρότησης», σύμφωνα με το σχέδιο εγγράφου που επικαλείται το Euronews και επιβεβαιώνει πηγή με γνώση της πρότασης.

Η διμερής συμφωνία και η συμφωνία για το σχετικό ταμείο «θα αποτελέσουν αναπόσπαστα στοιχεία της αρχιτεκτονικής των διμερών και πολυμερών συμφωνιών, καθώς και συγκεκριμένα βήματα για την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης», σύμφωνα με το έγγραφο.

Το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν 100% τον έλεγχο των οικονομικών του ταμείου και θα το συνδιαχειρίζονται από κοινού με την Ουκρανία για να προωθήσουν την οικονομική αξία που συνδέεται με τους πόρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ορυκτών πόρων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και των υποδομών και των λιμένων, μέχρις ότου το ταμείο καταστεί πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο.

Το ταμείο θα λειτουργεί κατά την περίοδο της ανασυγκρότησης της χώρας και μέχρι την επιστροφή του ΑΕΠ της Ουκρανίας στο επίπεδο του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο.

Η συνεισφορά της ουκρανικής κυβέρνησης στο ταμείο θα φτάνει στο 50% και από το ποσοστό θα αφαιρούνται τα λειτουργικά έξοδα. Προβλέπεται επίσης αύξηση της συνεισφοράς στο 66% σε περίπτωση επιστροφής εδαφών που κατέχονται σήμερα από την Ρωσία.

Οι συνεισφορές της Ουκρανίας στο ταμείο θα συνεχιστούν «έως ότου φτάσουν το ποσό των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων» σύμφωνα με το έγγραφο.

«Η συμφωνία για το ταμείο θα προβλέπει ξεχωριστά ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα συνεισφέρει επιπλέον στο ταμείο ένα ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού που οι ΗΠΑ παρέχουν στην Ουκρανία μετά την ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, οι [ΗΠΑ] προτίθενται να παράσχουν μια μακροπρόθεσμη οικονομική δέσμευση για την ανάπτυξη μιας σταθερής και οικονομικά ευημερούσας Ουκρανίας», σημειώνεται.

Το σχέδιο εγγράφου που είδε το Euronews έχει ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2025, με την πηγή να αναφέρει ότι σκοπός ήταν να εγκριθεί το έγγραφο αυτή την Τετάρτη (26 Φεβρουαρίου), χωρίς διαφοροποιήσεις.

Πηγή: skai.gr

