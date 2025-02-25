Κομισιόν: Εγκαινιάζει ένα νέο σχέδιο στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα μια πρόταση για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και αποδοτικής αντιμετώπισης κυβερνοπεριστατικών μεγάλης κλίμακας. Το προτεινόμενο σχέδιο επικαιροποιεί το ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διαχείριση κυβερνοκρίσεων και χαρτογραφεί τους σχετικούς φορείς της ΕΕ, περιγράφοντας τους ρόλους τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κρίσης. Περιλαμβάνει την ετοιμότητα και την κοινή επίγνωση της κατάστασης για την πρόβλεψη κυβερνοπεριστατικών, καθώς και τις αναγκαίες ικανότητες ανίχνευσης για τον εντοπισμό τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων αντιμετώπισης και αποκατάστασης που απαιτούνται για τον μετριασμό, την αποτροπή και τον περιορισμό των εν λόγω περιστατικών.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Σε μια ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενη οικονομία της Ένωσης, οι διαταραχές από κυβερνοπεριστατικά μπορούν να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε μια συντονισμένη προσέγγιση, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές με στόχο την προστασία της εσωτερικής αγοράς και τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών. Η σύσταση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα προόδου για την ενίσχυση της συλλογικής μας κυβερνοανθεκτικότητας.»

Το προτεινόμενο σχέδιο βασίζεται σε υφιστάμενα πλαίσια, όπως η ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων και η εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο, ενώ ευθυγραμμίζεται παράλληλα και με πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν πρόσφατα, όπως το σχέδιο στρατηγικής για τις υποδομές ζωτικής σημασίας και ο κώδικας δικτύου για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τους στόχους της επικείμενης στρατηγικής για την ετοιμότητα της ΕΕ. Επιπλέον, η σημερινή πρόταση προωθεί την ασφαλή επικοινωνία και τις στρατηγικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Συμπληρώνει επίσης την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποβρύχιων καλωδίων, την οποία παρουσίασε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βίρκουνεν στο Ελσίνκι στις 21 Φεβρουαρίου.

Νίκος Ανδρίτσος

