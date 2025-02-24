Λογαριασμός
Η Ρωσία είναι θετική σε μια οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ο απεσταλμένος του Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε μια οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Η Ρωσία δηλώνει ανοιχτή σε οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε μια οικονομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο νέος ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική και επενδυτική συνεργασία, απαντώντας στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για "μεγάλες συναλλαγές οικονομικής ανάπτυξης με τη Ρωσία".

"Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε μια οικονομική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών - Ρωσίας και πιστεύει ότι μια τέτοια συνεργασία είναι το κλειδί για μια πιο ανθεκτική παγκόσμια οικονομία", δήλωσε ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος διορίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

