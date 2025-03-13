Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυτές είναι απαιτήσεις του Πούτιν για να δεχθεί προσωρινή εκεχειρία

Η Ρωσία παρουσίασε στις ΗΠΑ μια λίστα με απαιτήσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας και την επανεκκίνηση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.



Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει η Μόσχα στη λίστα αυτή, ή αν είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο πριν την αποδοχή των αιτημάτων της. Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τους όρους κατά τη διάρκεια συνομιλιών τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ανέφεραν οι πηγές.



Περιέγραψαν τους όρους του Κρεμλίνου ως «ευρείς» και παρόμοιους με τις απαιτήσεις που είχε προηγουμένως παρουσιάσει στην Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.



Αυτοί οι προηγούμενοι όροι περιελάμβαναν μη ένταξη στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο, συμφωνία να μην αναπτυχθούν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία και διεθνής αναγνώριση του ισχυρισμού του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Κριμαία και τέσσερις επαρχίες ανήκουν στη Ρωσία.



Η Ρωσία, τα τελευταία χρόνια, ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουν αυτό που αποκάλεσε τα «βασικά αίτια» του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιμένει ενημέρωση από τον Πούτιν για το εάν θα δεχθεί τη συμφωνηθείσα από Ουάσιγκτον και Κίεβο εκεχειρία 30 ημερών που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θεωρεί ως πρώτο βήμα προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες.



Η δέσμευση του Πούτιν για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι ακόμη αβέβαιη, με λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.



Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, νομοθέτες και αναλυτές φοβούνται ότι ο Πούτιν, πρώην αξιωματούχος της KGB, θα χρησιμοποιούσε μια εκεχειρία για να εντείνει, όπως λένε, την προσπάθειά του να διχάσει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Ευρώπη και να υπονομεύσει τις όποιες συνομιλίες.



Στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε ως εποικοδομητική τη συνάντηση αυτής της εβδομάδας στη Σαουδική Αραβία μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, και είπε ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός 30 ημερών με τη Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.



Σημειώνεται ότι η Μόσχα έχει εγείρει πολλές από αυτές τις απαιτήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μερικές από τις οποίες τέθηκαν σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η στάση του Τζο Μπάιντεν

Πιο πρόσφατα, η Μόσχα συζήτησε το θέμα με την κυβέρνηση Μπάιντεν σε μια σειρά συναντήσεων στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022, ενόσω δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες περίμεναν στα σύνορα της Ουκρανίας, αναμένοντας την εντολή εισβολής. Οι ρωσικές απαιτήσεις ήθελαν να περιοριστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη στην Κεντρική Ασία.



Παρότι απέρριψε ορισμένους από τους όρους, η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να αποτρέψει την εισβολή συζητώντας με τη Ρωσία αρκετούς από αυτούς, σύμφωνα με έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που εξετάστηκαν από το Reuters και πολλούς πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.



Η προσπάθεια απέτυχε, και η Ρωσία επιτέθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022.



Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν τις τελευταίες εβδομάδες ότι ένα προσχέδιο συμφωνίας που συζητήθηκε από την Ουάσιγκτον, το Κίεβο και τη Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη το 2022 θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η συμφωνία δεν προχώρησε ποτέ.



Σε αυτές τις συνομιλίες, η Ρωσία απαίτησε από την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της στο ΝΑΤΟ και να αποδεχθεί ένα μόνιμο καθεστώς χωρίς δυνατότητα πυρηνικών. Απαίτησε επίσης δικαίωμα βέτο σε ενέργειες χωρών που ήθελαν να βοηθήσουν την Ουκρανία σε περίπτωση πολέμου.



Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εξηγήσει πώς προσεγγίζει τις διαπραγματεύσεις της με τη Μόσχα. Οι δύο πλευρές συμμετέχουν σε δύο χωριστές συνομιλίες: η μία για την εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και η άλλη για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Χωρίς ενιαία γραμμή η Ουάσιγκτον

Η αμερικανική διοίκηση φαίνεται διχασμένη ως προς το πώς θα προχωρήσει.



Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γούιτκοφ, ο οποίος βοηθά και στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, περιέγραψε τον περασμένο μήνα στο CNN τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης ως «πειστικές και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» παρατηρώντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν «οδηγό για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία».



Ωστόσο, ο κορυφαίος απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ο απόστρατος στρατηγός Κιθ Κέλογκ, δήλωσε σε ακροατήριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων την περασμένη εβδομάδα ότι δεν βλέπει τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης ως σημείο εκκίνησης.



«Νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε κάτι εντελώς νέο», είπε.



Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι απαιτήσεις της Ρωσίας πιθανότατα δεν αποσκοπούν μόνο στη διαμόρφωση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με την Ουκρανία, αλλά και να αποτελέσουν τη βάση συμφωνιών με τους δυτικούς υποστηρικτές της.



«Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να κάνουν οποιεσδήποτε παραχωρήσεις», δήλωσε η Άντζελα Στεντ, ανώτερη συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, η οποία ήταν κορυφαία αναλύτρια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για τη Ρωσία και την Ευρασία. «Οι απαιτήσεις δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη ή μια ουσιαστική κατάπαυση του πυρός».

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.