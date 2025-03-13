Νίκι Γκλέιζερ: Θα παρουσιάσει ξανά τις Χρυσές Σφαίρες το 2026

Η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser) θα επιστρέψει για δεύτερη συνεχή χρονιά ως οικοδέσποινα στις Χρυσές Σφαίρες.

Η 83η τελετή απονομής των κορυφαίων βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026. Θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Paramount+.

«Η παρουσίαση των Χρυσών Σφαιρών φέτος ήταν χωρίς αμφιβολία η πιο διασκεδαστική εμπειρία που είχα ποτέ στην καριέρα μου», ανέφερε η Γκλέιζερ στη δήλωσή της. «Ανυπομονώ να το ξανακάνω και αυτή τη φορά μπροστά στην ομάδα του «The White Lotus», που επιτέλους θα αναγνωρίσει το ταλέντο μου και θα μου δώσει το ρόλο για τη 4η σεζόν της Σκανδιναβής δασκάλας πιλάτες με σκοτεινό παρελθόν», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Variety, το ντεμπούτο της Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες, έγραψε ιστορία ως η πρώτη σόλο γυναίκα παρουσιάστρια των συγκεκριμένων βραβείων.

«Η Νίκι Γκλέιζερ έφερε μια αναζωογονητική σπίθα και ένα ατρόμητο πνεύμα στη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών φέτος. Το κοφτερό της χιούμορ και η τολμηρή παρουσία της έδωσαν τον τόνο για μια αξέχαστη βραδιά, κάνοντας την τελετή να είναι γεμάτη ζωντάνια και διασκέδαση», σχολίασε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών Χέλεν Χένε (Helen Hoehne).

Η Dick Clark Productions θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την παραγωγή των 83ων Χρυσών Σφαιρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

