Μετά τις έρευνες, αυτή την Πέμπτη τα ξημερώματα, που οδήγησαν στη σύλληψη λομπίστες του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού Huawei, με την υποψία ότι δωροδοκούσαν νυν ή πρώην ευρωβουλευτές για να προωθήσουν την εμπορική πολιτική της εταιρείας στη Γηραιά Ήπειρο, σφραγίστηκαν, αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πόρτες των γραφείων δύο κοινοβουλευτικών βοηθών που «φέρονται να εμπλέκονται».

Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από το γραφείο της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, σύμφωνα με την LeSoir. «Όπως απαιτεί η διαδικασία, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενημερωθεί για την κατάσταση», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου.

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε ότι «ένας ύποπτος συνελήφθη στη Γαλλία μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του».

«Η φερόμενη διαφθορά φέρεται να έλαβε χώρα προς όφελος της εταιρείας Huawei», επεσήμανε η ομοσπονδιακή εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας τις αποκαλύψεις των Le Soir, Knack, Follow The Money και Reporters United που δημοσιεύτηκαν το πρωί της Πέμπτης. Ερευνήθηκαν και τα γραφεία της Huawei στις Βρυξέλλες, που βρίσκονται στο Etterbeek. Η κινεζική εταιρεία δεν έχει ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες.

«Κανένα σχόλιο σχετικά με την έρευνα» απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομάς Ρενιέ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συλλήψεις. Ο ίδιος έπειτα από ερωτήσεις δημοσιογράφων, μίλησε για την εμπλεκόμενη εταιρεία λέγοντας «επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι η ασφάλεια των δικτύων 5G είναι προφανώς ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην ανακοίνωσή μας του 2023, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η HUAWEI αντιπροσωπεύει ουσιωδώς υψηλότερους κινδύνους από άλλους προμηθευτές 5G. Και γι' αυτό η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις που να περιορίζουν ή να αποκλείουν τη Huawei από τα δίκτυα 5G τους».

Υπενθυμίζεται ότι η βελγική δικαιοσύνη υποψιάζεται ότι λομπίστες του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού Huawei δωροδόκησαν περίπου 15 ευρωβουλευτές (νυν ή πρώην), προκειμένου να προωθήσουν την εμπορική πολιτική της εταιρείας στην Ευρώπη. Πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ατόμων που εργάζονται ή εργάζονταν για τη Huawei, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και στα γραφεία τους. Τα άτομα αυτά οδηγούνται σε ανάκριση.

Το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεσπά πάνω από δύο χρόνια μετά την υπόθεση Qatargate.

