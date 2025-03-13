Ρωσία: Ο Πούτιν «μπορεί να δεχθεί διεθνή κλήση» αργότερα

Οι ΗΠΑ «παρείχαν ορισμένες πληροφορίες» σχετικά με την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός και ο πρόεδρος Πούτιν «μπορεί να έχει διεθνή κλήση αργότερα» την Πέμπτη ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.



Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιον θα συνομιλήσει τηλεφωνικά ο Πούτιν, αλλά το Reuters σημειώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιμένει ειδοποίηση από τον Πούτιν για το εάν θα συμφωνήσει σε μια εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία, οπότε αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο.



Το Γαλλικό Πρακτορείο σημείωσε ότι οι βοηθοί του πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησαν τηλεφωνικά την Τετάρτη.



Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η Ρωσία είχε παρουσιάσει στις ΗΠΑ μια λίστα με όρους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

O Ρώσος πρόεδρος, εάν του ζητηθεί, θα μπορούσε να μιλήσει για την Ουκρανία σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες Ρωσίας-Λευκορωσίας την Πέμπτη, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



Ο Ρώσος πρόεδρος έχει προγραμματίσει να απαντήσει σε ερωτήσεις από κοινού με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα ζητήσουν οι δημοσιογράφοι», υποστήριξε ο Πεσκόφ στο TASS όταν ρωτήθηκε εάν οι πρόεδροι θα σχολιάσουν θέματα πέρα από τις διμερείς σχέσεις, όπως η Ουκρανία, μετά τις τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ.

