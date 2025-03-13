«Η ρωσική απειλή δεν περιορίζεται στην Ουκρανία» δηλώνει ο Βρετανός υπουργός 'Αμυνας Τζον Χίλι σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την ειρήνη. «Την Τρίτη, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Αποδίδω εύσημα στους προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι για το ότι δημιούργησαν τις συνθήκες για ειρήνη. Η πίεση είναι τώρα στον Πούτιν. Το μήνυμά μου είναι να του πούμε να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός: "Είπατε ότι είστε έτοιμοι να μιλήσετε για ειρήνευση. Αποδείξτε το! Έχετε τώρα την ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορείτε να τηρήσετε τον λόγο σας. Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η κυριαρχία της Ουκρανίας» σημειώνει ο Βρετανός υπουργός

Ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Ουκρανία, ο Χίλι αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όπως λέει, «υπό την κοινή ηγεσία του Η. Βασιλείου και της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Παρίσι μια σχεδόν άνευ προηγουμένου συνάντηση όπου 34 αρχηγοί επιτελείων συζήτησαν τις λεπτομέρειες μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας ασφαλείας για την Ουκρανία έπειτα από μία πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και τη δημιουργία ενός "συνασπισμού εθελοντών" όπου θα ηγούνται η Γαλλία και το Η. Βασίλειο».

Αν και δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, σημειώνει ότι οι υπεύθυνοι στρατιωτικού σχεδιασμού μελετούν όλες τις παραμέτρους και ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια συνάντηση σχεδιασμού στο Κεντρικό Επιτελείο του Η. Βασιλείου. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν υπεύθυνοι στρατιωτικού σχεδιασμού από πολλές δεκάδες χώρες.

Στο ερώτημα του δημοσιογράφου της εφημερίδας για το ποιες θα πρέπει να είναι οι σχέσεις του Η. Βασιλείου με τους Ευρωπαίους εταίρους του στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, ο Βρετανός υπουργός απαντά: «Η κυβέρνηση μας εξελέγη για να επανακαθορίσει τις σχέσεις του Η. Βασιλείου με την Ευρώπη. Πολύ πριν από τις εκλογές, υποστηρίξαμε ότι, ενόψει μιας νέας εποχής απειλών, θα υποστηρίζαμε μία πιο στενή συνεργασία με την ΕΕ. Και, ει δυνατόν, ήμασταν πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε ένα σύμφωνο άμυνας και ασφάλειας. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ παραμένει ο πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η ΕΕ έχει έναν χρήσιμο συμπληρωματικό ρόλο να παίξει. Είναι, επίσης, προφανές ότι πρέπει να δημιουργηθεί πιο στενή συνεργασία μεταξύ Η. Βασιλείου και των κυριότερων ευρωπαϊκών κρατών σε διμερές επίπεδο».

Τέλος, ο Χίλι δηλώνει ότι η Ρωσία συνιστά άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι αυτή η απειλή δεν περιορίζεται στην Ουκρανία. «Ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να ενισχύσει την ικανότητα άμυνας της ευρωατλαντικής ζώνης. Αλλά οι πιο σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Η. Βασίλειο, πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο καθηκόντων εντός της Συμμαχίας» καταλήγει ο Βρετανός υπουργός

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.