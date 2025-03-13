Την άποψη ότι η κατάπαυση του πυρός 30 ημέρων που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα εξασφαλίσει απλώς μια ανάπαυλα στις δυνάμεις του Κιέβου, εξέφρασε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, υποδηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν βλέπει με θετικό μάτι την αμερικανική πρόταση.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασε στη Μόσχα την Πέμπτη προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να συζητήσουν το σχέδιο εκεχειρίας που συμφώνησαν οι ΗΠΑ με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς παρείχε στη ρωσική πλευρά λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο εκεχειρίας την Τετάρτη και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να το συζητήσει.

Εχθές, μάλιστα, και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο πως ελπίζει το Κρεμλίνο να συμφωνήσει με την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών, στην οποία συμφωνεί και η Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Γιούρι Ουσάκοφ, πρώην πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον και νυν σύμβουλος του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι μίλησε με τον Γουόλτς την Τετάρτη σχετικά με τη θέση της Ρωσίας για το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

«Δήλωσα ότι η θέση μας είναι πως δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια προσωρινή ανάπαυλα για τον ουκρανικό στρατό, τίποτα περισσότερο», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

«Μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός 30 ημερών. Τι μας προσφέρει; Τίποτα. Δίνει μόνο την ευκαιρία στους Ουκρανούς να ανασυνταχθούν, να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους και να συνεχίσουν τα ίδια», εξήγησε.

Ο Ρώσος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «στόχος μας είναι μια μακροπρόθεσμη ειρηνική διευθέτηση που λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα της χώρας μας και τις γνωστές ανησυχίες μας. Νομίζω ότι κανείς δεν χρειάζεται βήματα τα οποία (απλώς) μιμούνται ειρηνικές ενέργειες στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Ερωτηθείς εάν αυτό σημαίνει ότι το Κρεμλίνο απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ο Ουσάκοφ, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του Πούτιν από το 2012, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος πιθανότατα θα μιλήσει αργότερα σήμερα στα μέσα ενημέρωσης και θα εκθέσει τη θέση της Ρωσίας με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα του Reuters ότι η Ρωσία παρουσίασε στις ΗΠΑ έναν κατάλογο απαιτήσεων προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος γνωρίζει ποια είναι η θέση της Μόσχας.

Το σχόλιο του Ουσάκοφ υποδηλώνει ότι ο Πούτιν θεωρεί πως η προέλαση που έχει επιτύχει η Ρωσία στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και στο Κουρσκ το τελευταίο διάστημα παρέχει ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στη Μόσχα.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς πρόκειται να αντιδράσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο ενδεχόμενο απόρριψης της αμερικανικής πρότασης από το Κρεμλίνο, δεδομένου ότι εχθές δήλωσε ότι ελπίζει πως η Μόσχα θα συμφωνήσει με την πρόταση εκεχειρίας για τον τερματισμό του «λουτρού αίματος», υπενθυμίζοντας ότι κατά την πρώτη του θητεία υιοθέτησε πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία από άλλους προέδρους.

«Μπορώ να λάβω οικονομικά μέτρα που θα ήταν πολύ άσχημα για τη Ρωσία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο γιατί επιθυμώ να επιτευχθεί ειρήνη. Θέλω να υπάρξει ειρήνη και θα υπάρξει. Αλλά από οικονομική άποψη, ναι, θα μπορούσαμε να λάβουμε μέτρα πολύ σκληρά για τη Ρωσία. Θα ήταν καταστροφικά για τη Ρωσία», πρόσθεσε.

