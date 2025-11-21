Ο Τραμπ «επιτίθεται» στις χώρες με πολιτικές υπέρ της διαφορετικότητας 

Οι χώρες που επιβάλλουν πολιτικές για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη (DEI) για τον σεβασμό της φυλής ή του φύλου θα διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο να θεωρηθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, με βάση τους νέους κανόνες που θεσπίζουν οι ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εκδίδει νέους κανόνες προς όλες τις πρεσβείες και τα προξενεία της χώρας που συμμετέχουν στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσής του για τις παγκόσμιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με βάση τις νέες οδηγίες θεωρείται ακόμη ότι οι χώρες που επιδοτούν τις αμβλώσεις ή διευκολύνουν τη μαζική μετανάστευση παραβιάζουν επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι αλλαγές, οι οποίες, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, έχουν στόχο να σταματήσουν «καταστροφικές ιδεολογίες», έχουν καταδικαστεί από ακτιβιστές για τα δικαιώματα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επαναπροσδιορίζει τις καθιερωμένες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την επιδίωξη ιδεολογικών στόχων.

Οι αλλαγές των κανόνων αντικατοπτρίζουν μια σημαντική μετατόπιση στην εστίαση της Ουάσινγκτον όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και σηματοδοτούν τη διεύρυνση της εσωτερικής ατζέντας της κυβέρνησης Τραμπ επί θεμάτων που έχει επιτείνει τον διχασμό στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, και στην εξωτερική πολιτική.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες αποτελούν «ένα εργαλείο για την αλλαγή της συμπεριφοράς των κυβερνήσεων».

Οι πολιτικές DEI σχεδιάστηκαν με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για συγκεκριμένες φυλετικές και ταυτοτικές ομάδες. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει επιθετικά να τερματίσει τις πολιτικές DEI και να αποκαταστήσει αυτό που αποκαλεί ευκαιρίες που βασίζονται στην αξιοκρατία στις ΗΠΑ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην αναγνώριση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας ότι όλοι οι άνδρες είναι προικισμένοι από τον Δημιουργό με ορισμένα αναφαίρετα δικαιώματα», ανέφερε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ενώ πρόσθεσε ότι τα δικαιώματα «μας δόθηκαν από τον Θεό, τον δημιουργό μας, όχι από κυβερνήσεις».

Άλλες πολιτικές ξένων κυβερνήσεων, τις οποίες οι αμερικανικές πρεσβείες θα κληθούν να κατηγοριοποιήσουν ως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνουν:

- Την προώθηση των αμβλώσεων, «καθώς και του συνολικού εκτιμώμενου αριθμού ετήσιων αμβλώσεων»

- Τις χειρουργικές επέμβασεις αλλαγής φύλου για παιδιά, που ορίζονται από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «επεμβάσεις που περιλαμβάνουν χημικό ή χειρουργικό ακρωτηριασμό... για την τροποποίηση του φύλου τους».

- Τη διευκόλυνση της μαζικής ή παράνομης μετανάστευσης «διαμέσου του εδάφους μιας χώρας σε άλλες χώρες».

- Τις συλλήψεις ή «επίσημες έρευνες ή προειδοποιήσεις για λόγους ρητορικής» - μια αναφορά στην αντίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στους νόμους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο που έχουν υιοθετήσει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για την αποτροπή της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι οι νέες οδηγίες αποσκοπούν στο να σταματήσουν «νέες καταστροφικές ιδεολογίες [που] παράσχουν ασφαλές καταφύγιο για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να περάσουν ανεξέλεγκτες αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο ακρωτηριασμός παιδιών, οι νόμοι που παραβιάζουν την ελευθερία του λόγου και οι φυλετικά μεροληπτικές πρακτικές απασχόλησης», τόνισε ο Πίγκοτ και πρόσθεσε: «Αρκετά πια».

Οι επικριτές των νέων κανόνων έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι επαναπροσδιορίζει τις καθιερωμένες αρχές των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να επιδιώξει τους δικούς της ιδεολογικούς στόχους.

Η Ούζρα Ζέγια, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία τώρα διευθύνει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Human Rights First, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «οπλοποιεί τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα για εγχώριους κομματικούς σκοπούς».

Πρόσθεσε ότι οι νέες οδηγίες εξαιρούν τα δικαιώματα «των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και των μη πιστών - όλοι εκ των οποίων απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα βάσει του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου, παρά την περίπλοκη και ασαφή ρητορική περί δικαιωμάτων της κυβέρνησης Τραμπ».

Οι νέοι κανόνες ενέχουν «εξαιρετική» εχθρότητα προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, πρόσθεσε η Ζέγια.

Η ετήσια έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται ιστορικά ως η πιο ολοκληρωμένη μελέτη του είδους της από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έχει καταγράψει καταχρήσεις, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, εξωδικαστικών εκτελέσεων και πολιτικών διώξεων μειονοτήτων. Μεγάλο μέρος της εστίασης και του πεδίου εφαρμογής της παρέμεινε σε γενικές γραμμές παρόμοιο σε όλες τις κυβερνήσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατών.

Οι νέες οδηγίες ακολουθούν τη δημοσίευση της τελευταίας ετήσιας έκθεσης από την κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο, η οποία αναδιατυπώθηκε και υποβαθμίστηκε σημαντικά σε σύγκριση με εκείνες των προηγούμενων ετών.

Περιορίζει την κριτική προς ορισμένους συμμάχους των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα κλιμακώνει την αποδοκιμασία των θεωρούμενων εχθρών. Ολόκληρα τμήματα που περιλαμβάνονται σε εκθέσεις προηγούμενων ετών εξαλείφθηκαν, περιορίζοντας δραματικά την κάλυψη θεμάτων, όπως η κυβερνητική διαφθορά και η δίωξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει «επιδεινωθεί» σε ορισμένες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, λόγω νόμων κατά της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Η διατύπωση στην έκθεση απηχεί προηγούμενες επικρίσεις από ορισμένους επικεφαλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ που αντιτίθενται στους νόμους για τη μείωση των επιβλαβών ενεργειών στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντάς τους ως επιθέσεις στην ελευθερία του λόγου.



Πηγή: skai.gr

