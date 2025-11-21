Με τις έρευνες να συνεχίζονται στη νήσο Ιάβα που επλήγη από κατολισθήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων, αυξήθηκε και έφτασε τους 30 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης.

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ, κάπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά, στην ίδια επαρχία, το Σάββατο και την Κυριακή.

«Η κοινή ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε επτά θύματα που είχαν αποβιώσει στην κατολίσθηση» στην Μπαντζαρνεγκαρά, ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, αργά χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός εκεί ανέρχεται πλέον σε 10 νεκρούς και 18 αγνοούμενους.

Στην Τσίλατσαπ, 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση έπληξε τρία χωριά, ενώ άλλοι τρεις συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί προχθές Τετάρτη, έκανε λόγο για 21 νεκρούς συνολικά και στις δυο τοποθεσίες.

Πάνω από 700 άνθρωποι – μέλη υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εθελοντές – έχουν αναπτυχθεί στην Μπαντζαρνεγκαρά και συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων, σύμφωνα με τον κ. Μουχάρι.

Το εγχείρημα δυσχεραίνει ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων εξαιτίας των βροχοπτώσεων και της συγκέντρωσης υδάτων στην περιοχή.

Συνεργεία έρευνας χρησιμοποιούν εκσκαφείς και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους στην επιχείρηση.

Παράλληλα, κάπου χίλιοι κάτοικοι βρίσκονταν στη διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης από τα σπίτια τους στην ίδια περιοχή.

Η περίοδος του μουσώνα στην Ινδονησία, κατά κανόνα από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο, είναι συχνά συνώνυμη με κατολισθήσεις, ξαφνικές πλημμύρες και ασθένειες η εξάπλωση των οποίων διευκολύνεται από τα νερά.

Η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε πρόσφατα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο κάνοντας λόγο για πιθανές ισχυρές βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «υδρομετεωρολογικές καταστροφές» τις επόμενες εβδομάδες.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, μεγεθύνοντας τη διάρκεια και την ένταση της περιόδου, αυξάνει τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Ξαφνικές πλημμύρες στην ινδονησιακή επαρχία Παπούα στις αρχές του μήνα στοίχισαν τη ζωή σε 23 ανθρώπους. Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στο Μπαλί, των χειρότερων της δεκαετίας στο τουριστικό νησί, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.