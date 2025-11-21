Ερντογάν: Οι γυναίκες μας γεννούν ελάχιστα παιδιά - Βιώνουμε την καταστροφή

Κώδωνα κινδύνου για την υπογεννητικότητα στην Τουρκία έκρουσε ο Ερντογάν δηλώνοντας ότι «οι γυναίκες μας γεννούν ελάχιστα παιδιά, βιώνουμε την καταστροφή». Πρόσθεσε, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ο ρυθμός αύξησης του τουρκικού πληθυσμού μειώνεται δραματικά.

«Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα κατά των επιβολών όπως η αποφυλλοποίηση/αποσεξουαλικοποίηση και των διεστραμμένων ρευμάτων όπως το ΛΟΑΤΚΙ, και δεν επιτρέπουμε την παραμικρή παραχώρηση, αμέλεια ή χαλάρωση. O πληθυσμός της Τουρκίας αυξάνεται, αλλά ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού μας μειώνεται. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το επίπεδο αυτοανανέωσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας που μετρήθηκε πέρυσι ήταν 1,48. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια καταστροφή. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ κάτω από το επίπεδο αυτοανανέωσης του πληθυσμού που είναι 2,10. Τα καμπανάκια κινδύνου χτυπούν πολύ δυνατά για το μέλλον μας. Όποιος νοιάζεται για το μέλλον αυτής της χώρας δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος σε αυτό».

«Οι Έλληνες επιτέθηκαν στο σκάφος μας, δεν σταμάτησαν παρά την παρέμβαση της τουρκικής ακτοφυλακής»

Τούρκος ψαράς ισχυρίζεται πως δέχθηκε επίθεση από το ελληνικό Λιμενικό Σώμα.

Καπετάνιος αλιευτικού αναφέρει: Ήταν μια δύσκολη νύχτα, δυο ελληνικά σκάφη μάς παρενόχλησαν έντονα. Παρά την παρέμβαση των τουρκικών σκαφών δεν έδωσαν σημασία κι όταν μαζεύαμε την άγκυρα, τότε μας πυροβόλησαν από πίσω.

Δημοσιογράφος: Πόσοι σας πυροβόλησαν;

Καπετάνιος: Κοιτάξτε, στο σκάφος είδα 4, αλλά ένας είχε όπλο. Πυροβόλησαν 6 φόρες.

Δημοσιογράφος: Και έπληξαν το ραντάρ του σκάφους. Θα παρακαλέσω να δείξουμε το ραντάρ και τις οπές. Αυτό δείχνει πως χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά.

Τουρκικό λιμενικό: Απομακρύναμε τα σκάφη του λιμενικού σώματος

«Βρέθηκαν οπές από βολίδες. Προστατεύουμε τη γαλάζια πατρίδα και τις περιοχές της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας»

Σε ανακοίνωσή της η τουρκική ακτοφυλακή αναφέρει: «Στις 18 Νοεμβρίου 2025, ώρα 21:40, αναφέρθηκε ότι τουρκικά αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούσαν αλιευτικές δραστηριότητες ανοιχτά του ποταμού Büyük Menderes, στην περιοχή Δίδυμα του νομού Αϊδινίου, παρενοχλήθηκαν από σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού. Άμεσα έπλευσαν προς το σημείο δύο σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής.

Τα σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού απωθήθηκαν από την περιοχή μέσω αναχαιτιστικών ελιγμών και ραδιοκλήσεων από τα τουρκικά σκάφη που έφτασαν στο σημείο, και διασφαλίστηκε ότι τα αλιευτικά ολοκλήρωσαν με ασφάλεια τις δραστηριότητές τους.

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα αλιευτικά σκάφη μετά τη μεταφορά τους στο αλιευτικό λιμάνι Τάσμπουρουμ στα Δίδυμα, εντοπίστηκαν τέσσερις οπές από βολίδες στο ραντάρ του αλιευτικού 'HASİP REİS-3', και ξεκίνησε δικαστική έρευνα για το περιστατικό.

Η Διοίκηση της Τουρκικής Ακτοφυλακής συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή της για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας στις θάλασσες της 'Γαλάζιας Πατρίδας', εντός των τουρκικών θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η τουρκική Ακτοφυλακή.

Πρώτο τεστ αερομαχίας του τουρκικού μη επανδρωμένου μαχητικού με F-16

Το «Kizilelma» κλείδωσε στο ραντάρ του το F-16 και έγινε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου.

Συνάντηση του Σαντάμ Χαφτάρ με τον Φιντάν και τον Γκιουλέρ στην Άγκυρα

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Τουρκία προσπαθεί να εξασφαλίσει την οριστική έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

