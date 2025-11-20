Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να εξαλείφει τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και ότι, παρόλο που υπήρξαν επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επί του παρόντος δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για ένα τέτοιο σχέδιο.

Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχουν συντάξει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραδώσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν την Τετάρτη δύο άτομα με γνώση των εξελίξεων.

Το Axios, το οποίο έγραψε πρώτο για το σχέδιο των 28 σημείων, ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας στη Ρωσία, τα οποία η Μόσχα δεν ελέγχει επί του παρόντος.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να προσθέσει σε όσα είχαν ειπωθεί στη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου στο Άνκορατζ της Αλάσκας, μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα νέο σε όσα ειπώθηκαν στο Άνκορατζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

«Ως εκ τούτου, οι διαβουλεύσεις δεν βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επαφές, φυσικά, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαβουλεύσεις», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν είχε ενημερωθεί για το φερόμενο «ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων», ο Πεσκόφ είπε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε όσα έχω ήδη πει.

«Μια διευθέτηση πρέπει να οδηγεί στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών αυτής της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως μια κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, η οποία, όπως λέει, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, διευρύνοντας το ΝΑΤΟ και καταπατώντας αυτό που θεωρεί σφαίρα επιρροής της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Γεωργίας.

Ο Πούτιν έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να αυτοανακηρυχθεί ουδέτερη χώρα και να περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης και η Ουκρανία χαρακτήρισαν τον πόλεμο της Ουκρανίας ως μια αρπαγή γης «αυτοκρατορικού τύπου» και έχουν επανειλημμένως ορκιστεί να νικήσουν τις ρωσικές δυνάμεις.



