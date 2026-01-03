Η αστυνομία ταυτοποίησε τα πρώτα τέσσερα πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα πτώματα δύο Ελβετίδων γυναικών ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο Ελβετών ανδρών ηλικίας 18 και 16 ετών έχουν επιστραφεί στις οικογένειές τους, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το BBC.

Η «εκτενής» εργασία των αστυνομικών και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής έκανε δυνατή την ταυτοποίηση, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Βάλε σε δήλωσή της, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων.

Η πυρκαγιά στο Le Constellation στο Κραν Μοντανά προκάλεσε το θάνατο 40 ατόμων και τον τραυματισμό 119 άλλων, σύμφωνα με τις αρχές. Με την ταυτοποίηση πολλών από τους τραυματίες, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν τώρα μια αγωνιώδη αναμονή για πληροφορίες σχετικά με όσους εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν τα βεγγαλικά στις φιάλες σαμπάνιας που μεταφέρθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκάι Παρμελίν την χαρακτήρισε ως «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Μεταξύ των νεκρών και των αγνοουμένων υπάρχουν πολλοί έφηβοι. Το Le Constellation ήταν ένα δημοφιλές στέκι για τους νεότερους στην πόλη του χιονοδρομικού κέντρου, όπου η νόμιμη ηλικία για κατανάλωση αλκοόλ είναι τα 16 έτη.

Την Παρασκευή, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί πολίτες.

Ένας έφηβος γκολφέρ από την Ιταλία ήταν ο πρώτος νεκρός που ταυτοποιήθηκε, αν και οι ελβετικές και ιταλικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να επιβεβαιώσουν τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr

