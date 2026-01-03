Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, «στερείται νομιμοποίησης», δήλωσε το Σάββατο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η Κάλας πρόσθεσε ωστόσο ότι απαιτείται αυτοσυγκράτηση και σεβασμός του διεθνούς δικαίου όσον αφορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον πρέσβη μας στο Καράκας. Η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα», έγραψε η Κάλας στην πλατφόρμα X.

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε η Κάλας.



