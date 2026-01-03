Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάγια Κάλας: Ο Μαδούρο «στερείται νομιμοποίησης» - Έκκληση για αυτοσυγκράτηση

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ

Κάγια Κάλας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, «στερείται νομιμοποίησης», δήλωσε το Σάββατο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η Κάλας πρόσθεσε ωστόσο ότι απαιτείται αυτοσυγκράτηση και σεβασμός του διεθνούς δικαίου όσον αφορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον πρέσβη μας στο Καράκας. Η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα», έγραψε η Κάλας στην πλατφόρμα X.

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε η Κάλας.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάγια Κάλας Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark