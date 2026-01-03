Ρωσικό ΥΠΕΞ για σύλληψη Μαδούρο: Απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας

Την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές περί σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, και απομάκρυνσής τους με τη βία από τη χώρα, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Όπως σημειώνει, αν όντως ισχύουν οι αναφορές αυτές «συνιστούν απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας».

«Καλούμε σε άμεση διευκρίνιση αυτής της κατάστασης. Τέτοιες ενέργειες, εφόσον πράγματι έλαβαν χώρα, συνιστούν απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, ο σεβασμός της οποίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου», ανέφερε συγκεκριμένα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ, παράλληλα, καταδίκασε τη στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι δεν υπήρχε καμία βάσιμη δικαιολογία για την επίθεση και ότι η «ιδεολογική εχθρότητα» επικράτησε της διπλωματίας, όπως μεταδίδει το AFP.

Η Βενεζουέλα είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος της Ρωσίας στη Νότια Αμερική, αν και το Κρεμλίνο είχε αποφύγει να δεσμευτεί ότι θα προσφέρει βοήθεια στο Καράκας σε περίπτωση σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του:

«Σήμερα το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και καταδικαστέο. Τα προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθούν τέτοιες ενέργειες δεν είναι υπερασπίσιμα. Η ιδεολογική εχθρότητα θριάμβευσε έναντι του πραγματισμού, που βασίζεται στη λογική των πραγμάτων».

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι συνελήφθη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Σαββάτου στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

«Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Βενεζουέλας», ανέφερε η ρωσική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για Ρώσους πολίτες που τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα.



