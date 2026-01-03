Αλί Χαμενεΐ: Το Ιράν «δεν θα υποκύψει στον εχθρό»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τόνισε σήμερα πως η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό», σε μια σαφή απάντηση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επέμβουν για την προστασία διαδηλωτών στο Ιράν, εφόσον οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

Ο ανώτατος ηγέτης επισήμανε χαρακτηριστικά: «Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας προς τη Δύση.

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας, εκφράζοντας τη στήριξη της Τεχεράνης προς τη νομιμότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.



