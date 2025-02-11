Λογαριασμός
Σε εξέλιξη επιχείρηση σκούπα κατά της Κόζα Νόστρα στο Παλέρμο – Ερευνες για την σύλληψη 181 μαφιόζων

Η σικελική μαφία την τελευταία περίοδο προσπαθεί την επανασύσταση του «ανώτατου εκτελεστικού συμβουλίου» του Παλέρμο, γνωστού ως «Κούπολα»

καραμπινιερι

Επιχείρηση κατά της σικελικής μαφίας (γνωστή ως Κόζα Νόστρα) διεξάγεται αυτή την ώρα από την εισαγγελία του Παλέρμο.

Συνολικά έχουν διαταχθεί 181 συλλήψεις. Πρόκειται για «νονούς», μέλη του οργανωμένου εγκλήματος και κακοποιούς που αποσπούσαν χρήματα από επιχειρηματίες και εμπόρους.

Πρόσφατα, περίπου 20 Σικελοί μαφιόζοι αφέθηκαν ελεύθεροι με άδεια ή λόγω καλής συμπεριφοράς και οι οικογένειες των θυμάτων φοβούνται την επιστροφή τους. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Κόζα Νόστρα την τελευταία περίοδο κατέβαλλε συνεχείς προσπάθειες με στόχο την επανασύσταση του «ανώτατου εκτελεστικού συμβουλίου» της περιοχής του Παλέρμο, γνωστού ως «Κούπολα», το οποίο έχει αποδεκατιστεί από συνεχείς αστυνομικές και δικαστικές έρευνες. Στην σημερινή επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 1.200 καραμπινιέροι απ' όλη την Σικελία.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, απόπειρες δολοφονίας απόσπαση χρημάτων και παράνομη οργάνωση τυχερών παιγνίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Σικελία μαφία
