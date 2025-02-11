Επιχείρηση κατά της σικελικής μαφίας (γνωστή ως Κόζα Νόστρα) διεξάγεται αυτή την ώρα από την εισαγγελία του Παλέρμο.

Συνολικά έχουν διαταχθεί 181 συλλήψεις. Πρόκειται για «νονούς», μέλη του οργανωμένου εγκλήματος και κακοποιούς που αποσπούσαν χρήματα από επιχειρηματίες και εμπόρους.

Maxi blitz a Palermo, boss mafiosi scarcerati riorganizzano i clan: 181 arresti https://t.co/6S1MdqxSMi — La Stampa (@LaStampa) February 11, 2025

Πρόσφατα, περίπου 20 Σικελοί μαφιόζοι αφέθηκαν ελεύθεροι με άδεια ή λόγω καλής συμπεριφοράς και οι οικογένειες των θυμάτων φοβούνται την επιστροφή τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Κόζα Νόστρα την τελευταία περίοδο κατέβαλλε συνεχείς προσπάθειες με στόχο την επανασύσταση του «ανώτατου εκτελεστικού συμβουλίου» της περιοχής του Παλέρμο, γνωστού ως «Κούπολα», το οποίο έχει αποδεκατιστεί από συνεχείς αστυνομικές και δικαστικές έρευνες. Στην σημερινή επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 1.200 καραμπινιέροι απ' όλη την Σικελία.

Maxi blitz antimafia a Palermo, centinaia di arresti tra boss e 'colonnelli'. Coinvolti diversi mandamenti nell'ennesimo tentativo di Cosa Nostra di ricostruire la Cupola provinciale. #ANSA https://t.co/RW2CbWiTAE — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 11, 2025

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, απόπειρες δολοφονίας απόσπαση χρημάτων και παράνομη οργάνωση τυχερών παιγνίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.