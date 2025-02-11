Η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει σθεναρά και με ενότητα στους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στο 25% που επέβαλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Βιομηχανίας Μαρκ Φερασί.

Ο Τραμπ αύξησε σημαντικά χθες, Δευτέρα, τους δασμούς «χωρίς εξαιρέσεις ή απαλλαγές», σε μια κίνηση για την οποία ελπίζει πως θα βοηθήσει τις βιομηχανίες στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει κίνδυνος να πυροδοτήσει ένα πολυμέτωπο εμπορικό πόλεμο.

Η Γαλλία δεν είναι μείζων παραγωγός αλουμινίου ή χάλυβα, όμως ο Φερασί δήλωσε πως μπορεί να πληγεί έμμεσα από τους δασμούς.

«Θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη, επειδή ξέρουμε ότι η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ είναι να διχάσει τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Φερασί στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, πρέπει να απαντήσουμε σθεναρά. Η Ευρώπη είναι ικανή να το κάνει», πρόσθεσε.

