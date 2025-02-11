Σάλος στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών ήπιε λίγο παραπάνω και έχασε έγγραφα που περιείχαν προσωπικές πληροφορίες για περισσότερα από 100 άτομα ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο τελωνειακός υπάλληλος φέρεται να κατανάλωσε 9 ποτήρια μπύρας στη Γιοκοχάμα κοντά στο Τόκιο την περασμένη εβδομάδα, προτού συνειδητοποιήσει ότι η τσάντα του είχε χαθεί, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK τη Δευτέρα.

Μέσα στην τσάντα υπήρχαν έγγραφα που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες για 187 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων και διευθύνσεων ύποπτων διακινητών ναρκωτικών και παραληπτών συσκευασιών με σπόρους κάνναβης.

Το περιστατικό «έχει υπονομεύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη του κοινού προς εμάς και λυπούμαστε βαθιά γι' αυτό», απολογήθηκε το υπουργείο, δηλώνοντας στον τοπικό Τύπο ότι ο εν λόγω αξιωματούχος θα τιμωρηθεί αυστηρά.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει σήμερα με το υπουργείο Οικονομικών καθώς είναι επίσημη αργία στην Ιαπωνία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

