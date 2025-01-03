Οι οικογένειες των θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τη σικελική μαφία έχουν εκφράσει φόβους πως περισσότεροι από 20 μαφιόζοι που αφέθηκαν ελεύθεροι τους τελευταίους τρεις μήνες, μπορεί να επιστρέψουν στις γειτονιές που κάποτε ήλεγχαν.

Η πλειοψηφία των μαφιόζων, εκ των οποίων κάποιοι κατείχαν ηγετικούς ρόλους στις κύριες οικογένειες της μαφίας της πρωτεύουσας της Σικελίας, το Παλέρμο, δεν αποκήρυξαν ποτέ την Κόζα Νόστρα και αρνούνταν να συνεργαστούν με τις δικαστικές αρχές.

Όλοι τους έχουν αφεθεί ελεύθεροι με άδεια ή λόγω καλής συμπεριφοράς.

Ο Σαλβατόρ Μπορσελίνο, αδελφός του θρυλικού δικαστή που έδωσε μάχη με τη μαφία, Πάολο Μπορσελίνο, ο οποίος δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση Κόζα Νόστρα το 1992, δήλωσε: «Η αποφυλάκιση μαφιόζων που αρνούνται να συνεργαστούν με τη δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι ένα μοιραίο χτύπημα στον αγώνα κατά της μαφίας».

Ο Νίνο Μοράνα Αγκοστίνο, ανιψιός του αστυνομικού Νίνο Αγκοστίνο, ο οποίος πυροβολήθηκε μέρα μεσημέρι το 1989 μαζί με τη σύζυγό του Ίντα, η οποία ήταν πέντε μηνών έγκυος, δήλωσε στην εφημερίδα la Repubblica: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μειώσουμε την επιφυλακή μας στον αγώνα κατά της μαφίας ή να την υποτιμήσουμε. Οι μαφιόζοι που είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και οι οποίοι τώρα επιστρέφουν στην ελευθερία με αναστολή, εξακολουθούν να κρατούν βαριά μυστικά για ανεξιχνίαστες μαφιόζικες δολοφονίες που έχουν αρνηθεί να ομολογήσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η απελευθέρωσή τους στέλνει ένα κακό μήνυμα».

Τον Οκτώβριο, ο 74χρονος Ραφαέλ Γκαλατόλο, αφεντικό της μαφίας στη συνοικία Acquasanta του Παλέρμο, αφέθηκε ελεύθερος με όρους αφού τον δικαστήριο τον ανακήρυξε «πρότυπο κρατουμένου», για την καλή του συμπεριφορά, αναφέρει η Guardian.

Ο Γκαλατόλο, και ο αδελφός του Βινσένζο οι οποίοι καταδικάστηκαν και οι δύο για φόνο, ήταν οι επικεφαλής του λεγόμενου «θαλάμου θανάτου», ενός δωματίου όπου στραγγαλίζονταν τα θύματα με εντολή του τότε αφεντικού της σικελικής μαφίας, Σαλβατόρε «Τότο» Ρίνα. Μετά τον θάνατο του Βινσένζο, ο Ραφαέλ παρέμεινε ο μοναδικός διάδοχος του θρόνου στη μαφιόζικη οικογένεια Acquasanta.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο Τζουζέπε Κορόνα, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του από το 2018 στη φυλακή υψίστης ασφαλείας που προορίζεται για τα αφεντικά της μαφίας, αφέθηκε ελεύθερος, έχοντας εκτίσει το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα πριν από τη δίκη του, η οποία καθυστερεί συνεχώς.

Στις αρχές Οκτωβρίου, το εφετείο του Παλέρμο είχε αποφυλακίσει για τον ίδιο λόγο 9 μαφιόζους από το Τράπανι, που συνδέονται με το πρώην αφεντικό της σικελικής μαφίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ο οποίος συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023 μετά από 30 χρόνια φυγής και πέθανε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Παλέρμο, Μαουρίσιο ντε Λουτσία, απηύθυνε πρόσφατα έκκληση να συνεχιστεί ο αγώνας κατά της μαφίας, με τους ερευνητές να φοβούνται το ενδεχόμενο η Κόζα Νόστρα, μετά από μια μακρά περίοδο παρακμής, να προσπαθήσει να αναδιοργανώσει τη λεγόμενη Cupola, το διοικητικό της όργανο.

«Πρόκειται για μια τέλεια καταιγίδα», τόνισε ο Φεντερίκο Βαρέσε, καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας του βιβλίου Mafia Life. «Πρόσφατες αλλαγές στην ιταλική νομοθεσία επιτρέπουν σε μαφιόζους που δεν ανακάλεσαν ποτέ τις πράξεις τους στο παρελθόν και δεν κατέθεσαν ποτέ εναντίον της μαφίας να επωφεληθούν από τη νομοθεσία για "καλή συμπεριφορά". Οι αρχές των φυλακών δεν συμβουλεύονται τους εισαγγελείς για να αντιληφθούν πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η επιστροφή τους και απλώς τους χορηγούν το όφελος. Η μαζική επιστροφή τους θα διευκολύνει την αναδιοργάνωση της Κόζα Νόστρα. Θα είναι πιο πιθανό ότι η Cupola θα είναι πλέον σε θέση να συναντηθεί. Επίσης, η παρουσία τους στέλνει ένα μήνυμα σχετικής ατιμωρησίας στην κοινότητα».

Ο φόβος των εισαγγελέων και των οικογενειών των θυμάτων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί από τους μαφιόζους έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με τις αρχές, και έτσι θεωρούν πως θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη μαφία.

«Αυτοί οι μαφιόζοι θα φύγουν από τη φυλακή για να ανακτήσουν την εξουσία τους μέσα στη φατρία», δήλωσε ο Μπορσελίνο.

«Επιπλέον, θα απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερο κύρος μεταξύ των μελών της μαφίας και όσων υποστηρίζουν την Κόζα Νόστρα, επειδή μπορούν να καυχηθούν ότι βρίσκονται στη φυλακή χωρίς ποτέ να μιλήσουν ή να κατονομάσουν άλλα μέλη της φατρίας», σημείωσε.

Όπως τονίζει ο Bαρέσε: «Η είσοδος στη σικελική μαφία είναι ισόβια και γίνεται μέσω ενός τελετουργικού. Στο τελετουργικό, η φλεγόμενη εικόνα ενός αγίου τοποθετείται στα χέρια του δόκιμου και τα συγκεντρωμένα μέλη της μαφίας δηλώνουν: "Θα καείς όπως αυτή η εικόνα αν προδώσεις ή προσπαθήσεις να εγκαταλείψεις αυτή την οργάνωση". Μπορείτε να φύγετε μόνο με θάνατο ή αποπομπή επειδή γίνατε μάρτυρες του κράτους. Έτσι προκύπτει ότι όσοι επιστρέψουν στις γειτονιές του Παλέρμο και του Τράπανι θα συνεχίσουν τις μαφιόζικες δραστηριότητές τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.