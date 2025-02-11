Ουκρανία: Συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές αερίου

Η Ουκρανία επέβαλε σήμερα έκτακτους περιορισμούς στην ηλεκτροδότηση έπειτα από ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας και σήμερα το πρωί σε υποδομές αερίου, ανακοίνωσε ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουστσένκο.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας επίθεση σε υποδομή αερίου», ανακοίνωσε ο Γκαλουστσένκο με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα το πρωί, ο ενεργειακός τομέας συνεχίζει να δέχεται επίθεση».

Ο Γκαλουστσένκο δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της Πολτάβα ανακοίνωσε ότι, ως αποτέλεσμα πυραυλικών πληγμάτων, διακόπηκε η παροχή αερίου σε εννέα οικισμούς στην περιοχή Μιρχορόντ.

Η Ρωσία, η οποία είχε επικεντρώσει προηγουμένως τις επιθέσεις της με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον ουκρανικό τομέα ηλεκτρισμού, έχει τους τελευταίους μήνες αυξήσει σημαντικά τις επιθέσεις της σε ουκρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου και σε πεδία παραγωγής αερίου.

Υπόγειες ουκρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της χώρας, ενώ οι κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου της Ουκρανίας βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, καθώς και στην περιφέρεια της Πολτάβα.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία διαχείρισης του συστήματος διανομής αερίου ανακοίνωσε σήμερα πως η χώρα θα αυξήσει πιθανόν τις εισαγωγές της φυσικού αερίου σε περισσότερα από 16,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) σήμερα, από 16,3 mcm τη Δευτέρα.

Η Ουκρανία καταναλώνει το χειμώνα 110-140 mcm αερίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας, η Ουκρανία θα εισαγάγει 7,6 mcm αερίου από την Ουγγαρία, 7,3 mcm από τη Σλοβακία και 1,8 mcm από την Πολωνία.

Φωτογραφία αρχείου



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.