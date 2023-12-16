ΗΠΑ: Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε η μητέρα 6χρονου μαθητή που πυροβόλησε τη δασκάλα του

Η μητέρα ενός 6χρονου μαθητή στις ΗΠΑ που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τη δασκάλα του καταδικάστηκε χθες, Παρασκευή, σε φυλάκιση δύο ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου από δικαστήριο της πολιτείας της Βιρτζίνια.

Η 26χρονη Ντέιζα Τέιλορ είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση 21 μηνών από ομοσπονδιακό δικαστήριο για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου.

Ο δικαστής του Νιούπορτ, στην Βιρτζίνια, στις ανατολικές ΗΠΑ, "θεώρησε ότι οι συνθήκες αιτιολογούν ποινή ανώτερη της μέγιστης των έξι μηνών άνευ αναστολής που προβλέπεται από τις οδηγίες της πολιτείας", σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

Συνεπώς καταδίκασε την κατηγορούμενη σε κάθειρξη 5 ετών, εκ των οποίων τα 2 άνευ αναστολής, τα οποία προστίθενται στην καταδίκη της σε φυλάκιση 21 μηνών σε ομοσπονδιακό επίπεδο και "θα πρέπει να εκτίσει τις δύο ποινές διαδοχικά".

Ο 6χρονος γιος της είχε φέρει στις 6 Ιανουαρίου όπλο στο σχολείο του στην Βιρτζίνια και είχε πυροβολήσει την δασκάλα του. Αυτή τραυματίστηκε στο χέρι και το στήθος και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες.

Η Ντέιζα Τέιλορ είχε ομολογήσει τον Ιούνιο την ενοχή της για την απόκτηση παράνομα πυροβόλου όπλου και για ψευδή δήλωση στο κυβερνητικό έντυπο που ήταν υποχρεωμένη να συμπληρώσει για να αγοράσει το όπλο.

Η Τέιλορ δήλωνε σε αυτό το έντυπο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των όπλων, του καπνού και των εκρηκτικών (ATF), ότι δεν καταναλώνει παράνομες ναρκωτικές ουσίες, κάτι το οποίο ήταν ψευδές.

Έπειτα από αριθμό θανάσιμων περιστατικών με πυροβόλα όπλα, στα οποία εμπλέκονται ανήλικοι, αυξάνονται οι πιέσεις στις ΗΠΑ για την τιμωρία των γονιών που επιτρέπουν, συχνά από αμέλεια, την πρόσβαση στα όπλα αυτά.

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανός έφηβος, που δικάστηκε ως ενήλικας μολονότι ήταν 15 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο το 2021 τεσσάρων μαθητών στο σχολείο του με όπλο που του είχαν δώσει οι γονείς του στο Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ.

Στους γονείς του, που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ότι αγνόησαν τις προειδοποιητικές ενδείξεις ότι θα περνούσε στην πράξη, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κάτι το οποίο σπάνια έχει συμβεί ξανά μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.