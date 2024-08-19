Η Ουκρανία χτύπησε και κατέστρεψε την Κυριακή μια τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στο Κουρσκ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (19/8) η Ρωσία.

Ρώσος ανακριτής επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία έπληξε χθες, Κυριακή, και προκάλεσε ζημιά σε τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου οι δυνάμεις της Μόσχας πολεμούν τις δυνάμεις του Κιέβου για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Μια δήλωση σε βίντεο από έναν εκπρόσωπο της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram του παρουσιαστή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Vladimir Solovyov.

«Στις 18 Αυγούστου, ως αποτέλεσμα στοχευμένων βομβαρδισμών με τη χρήση πυραύλων και πυρομαχικών πυροβολικού κατά κτιρίων κατοικιών και μη στρατιωτικών υποδομών στο χωριό Καρίζ (...) υπέστη ζημιές τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ δήλωσε εκπρόσωπος της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, πιθανόν αμερικανικής κατασκευής HIMARS, για να καταστρέψει γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιοχή Γκλούσκοβο.

Σε άλλο βίντεο με δήλωση που αναρτήθηκε χθες στο κανάλι του Σολοβιόφ στο Telegram, εκπρόσωπος της ρωσικής ανακριτικής επιτροπής ανέφερε ότι δεύτερη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ κοντά στο χωριό Ζβανόε στην περιφέρεια Κουρσκ που χρησιμοποιείτο για την απομάκρυνση αμάχων "υπέστη ζημιές" από αμερικανικής κατασκευής HIMARS.

Ο αρχηγός της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας δήλωσε χθες ότι οι αεροπορικές δυνάμεις της χώρας του κατέστρεψαν την δεύτερη αυτή γέφυρα, περιορίζοντας τις δυνατότητες επιμελητείας ρωσικής ομάδας που αντιστέκεται στην προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων.

Στρατιωτικοί αναλυτές δηλώνουν ότι υπάρχουν τρεις γέφυρες στην περιοχή της επίθεσης του ουκρανικού στρατού μέσω των οποίων η Ρωσία εφοδιάζει τις δυνάμεις της.

Παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα ότι Ρώσοι πεζοναύτες αιχμαλώτισαν ομάδα 19 Ουκρανών στρατιωτών στην περιφέρεια Κουρσκ, χαρακτηρίζοντας τους Ουκρανούς "δολιοφθορείς".

Το RIA δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει σύμφωνα με αυτό τους στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της διασυνοριακής επίθεσης της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, τα ουκρανικά στρατεύματα ισχυρίζονται ότι ελέγχουν περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους και περισσότερους από 80 οικισμούς στην περιοχή και συνεχίζουν να προελαύνουν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τους εταίρους του την Κυριακή να επιταχύνουν τις προμήθειες τους δεδομένων των αναγκών του στρατού του στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής, μια σύγκρουση στην οποία «δεν υπάρχουν διακοπές».

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο κανάλι του Telegram, ο κ. Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του πρέπει να «επιταχύνει τις προμήθειες» από τους εταίρους της.

Επιπλέον, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε τη Δευτέρα ότι χθες το πρωί αναχαίτισε με επιτυχία τα 11 drones τύπου καμικάζι που εκτόξευσε η Ρωσία από τις περιοχές Κουρσκ και Primorsko-Akhtarsk.

Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη να διεξάγει ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία προς το παρόν, δεδομένης της επίθεσης του Κιέβου στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, αλλά ότι η Ρωσία δεν αποσύρει τις προηγούμενες ειρηνευτικές προτάσεις της.

