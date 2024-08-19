Λογαριασμός
Πολυτελές ιστιοφόρο βυθίστηκε ανοιχτά του Παλέρμο: 1 νεκρός και 6 αγνοούμενοι - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (βίντεο)

«Ενας νεκρός εντοπίσθηκε στο κύτος, αλλά δεν έχει ανασυρθεί από το βάθος των 50 μέτρων», είπε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής

UPDATE: 12:48
ναυάγιο

Βυθίστηκε τα ξημερώματα ανοικτά του Παλέρμο της Σικελίας η θαλαμηγός Bayesian, ένα πολυτελές ιστιοφόρο μήκους 55 μέτρων, στο οποίο επέβαιναν την ώρα του ναυαγίου 22 άτομα. Το υπό βρετανική σημαία σκάφος βυθίστηκε όταν ανεμοστρόβιλος και θαλασσοταραχή έπληξαν την περιοχή κατά την ανατολή του ηλίου.

Η ιταλική ακτοφυλακή και πυροσβέστες διέσωσαν 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, που έπεσαν στη θάλασσα ενω ένα άτομο εντοπίστηκε νεκρό και 6 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«Ενας νεκρός εντοπίσθηκε στο κύτος, αλλά δεν έχει ανασυρθεί από το βάθος των 50 μέτρων», εξήγησε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής. Περιλαμβάνεται στους επτά αγνοούμενους που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα και είναι τέσσερα άτομα βρετανικής, δύο αμερικανικής και ένα καναδικής υπηκοότητας.

Ελικόπτερο, σκάφη της ακτοφυλακής και δύτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από το σκάφος που πλέον βρίσκεται σε βάθος 50 μέτρων και σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου από την ακτή.

Στο γιοτ επέβαιναν πολλοί Βρετανοί, δύο Αγγλοβρετανοί, ένας Ιρλανδός, ένας Νεοζηλανδός και ένας Σριλανκέζος, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Adnkronos.

Οι διασωθέντες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το Bayesian είχε ναυπηγηθεί στην Τοσκάνη το 2008 και ανακαινίσθηκε το 2020, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας TGCom 24. Το ιστιοφόρο ήταν εξοπλισμένο με κεντρικό κατάρτι από αλουμίνιο το οποίο, με ύψος 75 μέτρα, θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο. Τα πανιά του δε, ήταν συνολικής επιφάνειας 3.000τμ.

