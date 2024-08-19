Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Κυριακή ότι η τολμηρή στρατιωτική εισβολή στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νεκρής ζώνης για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων από τη Μόσχα στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι δήλωσε με σαφήνεια τον στόχο της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου. Προηγουμένως, είχε πει ότι η επιχείρηση αποσκοπούσε στην προστασία των κοινοτήτων στη συνορεύουσα περιοχή Σούμι από τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «είναι πλέον το πρωταρχικό μας καθήκον στις αμυντικές επιχειρήσεις συνολικά: να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ρωσικό πολεμικό δυναμικό και να διεξάγουμε τις μέγιστες αντεπιθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ρυθμιστικής ζώνης στο έδαφος του επιτιθέμενου – την επιχείρησή μας στην περιοχή του Κουρσκ», είπε στη νυχτερινή του ομιλία.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία κατέστρεψε μια βασική γέφυρα στην περιοχή και χτύπησε μια δεύτερη σε κοντινή απόσταση, διακόπτοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού, καθώς πίεζε μια εκπληκτική διασυνοριακή εισβολή που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι Ουκρανοί διείσδυσαν βαθιά στην περιοχή του Κουρσκ από πολλές κατευθύνσεις, αντιμετωπίζοντας μικρή αντίσταση και σπέρνοντας χάος και πανικό, καθώς δεκάδες χιλιάδες άμαχοι εγκατέλειψαν την περιοχή. Ο Ουκρανός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Ολεξάντρ Σύρσκυι, ισχυρίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι δυνάμεις του είχαν προχωρήσει σε βάθος 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή, αν και δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα πόσο έδαφος ελέγχουν πραγματικά οι Ουκρανοί.

Αναζητώντας μια «νεκρή» ζώνη στο Κουρσκ

Το Κίεβο προηγουμένως έχει πει ελάχιστα για την έκταση και τους στόχους της προώθησής του στη Ρωσία με άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, της μεγαλύτερης επίθεσης στη χώρα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και είδε δεκάδες χωριά και εκατοντάδες αιχμαλώτους να πέφτουν στα χέρια της Ουκρανίας.

Αναλυτές λένε ότι αν και η Ουκρανία θα μπορούσε να προσπαθήσει να εδραιώσει τα κέρδη της στο εσωτερικό της Ρωσίας, θα ήταν επικίνδυνο, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του Κιέβου, επειδή οι δικές της γραμμές ανεφοδιασμού που εκτείνονται βαθιά στο Κουρσκ θα ήταν ευάλωτες.

Η εισβολή απέδειξε την ικανότητα της Ουκρανίας να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τόνωσε το ηθικό της, το οποίο είχε εξασθενήσει από μια αποτυχημένη αντεπίθεση το περασμένο καλοκαίρι και τους μήνες των αλεστικών ρωσικών κερδών στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Η κίνηση στο Κουρσκ έμοιαζε με την επιχείρηση-αστραπή της Ουκρανίας από τον Σεπτέμβριο του 2022, υπό την ηγεσία του Σύρσκι, κατά την οποία οι δυνάμεις της ανέκτησαν τον έλεγχο της βορειοανατολικής περιοχής του Χάρκοβο, αφού εκμεταλλεύτηκαν τις ρωσικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και την έλλειψη οχυρώσεων πεδίου.

