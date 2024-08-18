Ρωσία: «Το Κίεβο έχει στόχο τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ»

Ανησυχία προκαλεί η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η Ζαχάροβα έκανε λόγο το βράδυ του Σαββάτου για «εισερχόμενες αναφορές» που υποστηρίζουν ότι το «καθεστώς του Κιέβου» προετοιμάζει «προκλήσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας» έκανε λόγο το βράδυ του Σαββάτου η Ζαχάροβα.



«Σύμφωνα με εισερχόμενες αναφορές, το καθεστώς του Κιέβου έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για επίθεση με στόχο τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ. Η Ρωσία καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΔΟΑΕ (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας), να καταδικάσουν αμέσως τις προκλήσεις του καθεστώτος του Κιέβου και να αναλάβουν δράση για να αποτρέψουν οποιαδήποτε απειλή που θα έθετε σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια και την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη σε σοβαρή καταστροφή από ανθρώπινο παράγοντα».

«Επιπλέον, με τη λήψη τέτοιων ενεργειών, το Κίεβο όχι μόνο αποτελεί ευθεία και άμεση απειλή για τους πυρηνικούς σταθμούς, αλλά υπονομεύει επίσης τις αρχές του ΔΟΑΕ σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και ασφάλεια, όπως διατυπώθηκαν από τον επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, το 2022».



«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει τον κίνδυνο που θέτει το ‘’νεοναζιστικό καθεστώς’’ του Κιέβου για την ευρωπαϊκή ήπειρο» υποστήριξε η Ζαχάροβα.



«Μαζί, πρέπει να επιδείξουμε σταθερότητα και αποφασιστικότητα να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκρατίας ολόκληρων περιοχών και της διεθνούς κοινότητας γενικότερα» κατέληξε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Στις 9 Αυγούστου ο ΔΟΑΕ απηύθυνε έκκληση για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου μαίνονται μάχες μετά την εισβολή ουκρανικών δυνάμεων.

«Σε αυτό το στάδιο, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί ένα πυρηνικό ατύχημα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

