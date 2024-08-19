Μετά το βίντεο του Τσετσένου ηγέτη, Ρασμάν Καντίροφ με το όχημα της Tesla, Cybertruck, το οποίο εξόπλισε με ένα πολυβόλο, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και ιδιοκτήτης της εταιρείας έδωσε τη δική του απάντηση.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ απάντησε σε σωρεία σχολείων στο Χ τα οποία τον κατηγορούσαν πως ο ίδιος δώρισε το όχημα στον στρατηγό που συνεργάζεται στενά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η απάντησή του ήταν κάθετη: «Είστε τόσο καθυστερημένοι που πιστεύετε πως δώρισα ένα Cybertruck σε έναν Ρώσο στρατηγό;»

I'm confused. @WestPoint_USMA just had @ElonMusk as its convocation speaker, when Musk is providing vehicles ready for military use to sanctioned enemies of America? Why isn't this the biggest story in America today? Why is West Point coddling a man working openly against the US? https://t.co/JBGaMCWvrN — Seth Abramson (@SethAbramson) August 17, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγέτης της Τσετσενίας ανήρτησε το Σάββατο ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που έμοιαζε με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Καντίροφ εξέφραζε επίσης επαίνους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Ίλον Μασκ. Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram τον αποκαλεί «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής» και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Τσετσενία.

«Περιμένουμε τα μελλοντικά προϊόντα σας που θα μας βοηθήσουν να τελειώσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», έγραψε, χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία με την οποία περιγράφει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Kadyrov said that Musk gave him a Cybertruck with which he will go to Ukraine. pic.twitter.com/PqsRny65cf — TOGA △ (@TOGAjano21) August 17, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.