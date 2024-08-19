Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζευγάρι η Καμάλα Χάρις με τον Τραμπ χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη: Σε ποιον μοιάζει το παιδί που απέκτησαν; Δείτε το βίντεο

Ένα ζευγάρι που δεν πρόκειται να δούμε ποτέ στην πραγματική ζωή 

Καμάλα, Τραμπ

Εικόνες που είναι αδύνατο να δούμε στην πραγματική ζωή δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η οποία έκανε ζευγάρι τον Ντόναλντ Τραμπ με την Καμάλα Χάρις.

Το βίντεο που δημιούργησε η AI δείχνει την Χάρις με τον Τραμπ να είναι αγκαλιασμένοι, ενώ η σχέση τους εξελίσσεται καθώς η Καμάλα μένει έγκυος. Η επόμενη σκηνή που ακολουθεί είναι η Χάρις αγκαλιά με το μωρό που απέκτησε με τον Τραμπ.

Σε ποιον όμως μοιάζει το παιδί, σύμφωνα με την ΑΙ;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Καμάλα Χάρις ζευγάρι AI τεχνητή νοημοσύνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark