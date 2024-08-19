Εικόνες που είναι αδύνατο να δούμε στην πραγματική ζωή δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η οποία έκανε ζευγάρι τον Ντόναλντ Τραμπ με την Καμάλα Χάρις.

Το βίντεο που δημιούργησε η AI δείχνει την Χάρις με τον Τραμπ να είναι αγκαλιασμένοι, ενώ η σχέση τους εξελίσσεται καθώς η Καμάλα μένει έγκυος. Η επόμενη σκηνή που ακολουθεί είναι η Χάρις αγκαλιά με το μωρό που απέκτησε με τον Τραμπ.

Σε ποιον όμως μοιάζει το παιδί, σύμφωνα με την ΑΙ;

This AI generated viral video online is pretty hilarious 🤣 pic.twitter.com/gc9Md9UdLD — Dominic Lee 李梓敬 (@dominictsz) August 18, 2024

