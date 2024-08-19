Εικόνες που είναι αδύνατο να δούμε στην πραγματική ζωή δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η οποία έκανε ζευγάρι τον Ντόναλντ Τραμπ με την Καμάλα Χάρις.
Το βίντεο που δημιούργησε η AI δείχνει την Χάρις με τον Τραμπ να είναι αγκαλιασμένοι, ενώ η σχέση τους εξελίσσεται καθώς η Καμάλα μένει έγκυος. Η επόμενη σκηνή που ακολουθεί είναι η Χάρις αγκαλιά με το μωρό που απέκτησε με τον Τραμπ.
Σε ποιον όμως μοιάζει το παιδί, σύμφωνα με την ΑΙ;
This AI generated viral video online is pretty hilarious 🤣 pic.twitter.com/gc9Md9UdLD— Dominic Lee 李梓敬 (@dominictsz) August 18, 2024
Πηγή: skai.gr
- «Βράζει» ο Μασκ με τον Καντίροφ για το πολυβόλο πάνω στην Tesla - «Είστε καθυστερημένοι;»
- Πολυτελές ιστιοφόρο βυθίστηκε ανοιχτά του Παλέρμο: 1 νεκρός και 6 αγνοούμενοι - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (βίντεο)
- Τρόμος σε κάμπινγκ στη νότια Γαλλία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα - Απομακρύνθηκαν 3.000 παραθεριστές
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.