Πολλοί πρώην υπουργοί της κυβέρνησης της Βρετανίας και κορυφαία στελέχη των Συντηρητικών έχασαν τις έδρες τους στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές μετά τη συντριβή του κόμματος και τη νίκη των Εργατικών.

Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών είναι πιθανό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον των Τόρις, οι οποίοι θα πρέπει να ανακάμψουν μετά την ιστορική τους ήττα σε μια περίοδο που μοιάζουν διχασμένοι μεταξύ της πιο δεξιάς πτέρυγας και της πιο κεντρώας.

Ο πρώτος που έπεσε στο προπύργιό του στο βόρειο Λονδίνο είναι ο πρώην υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς, ο οποίος έχασε την έδρα του από τον υποψήφιο των Εργατικών.

Ο Σαπς είναι ο πλέον υψηλόβαθμος υπουργός που χάνει την έδρα του σε βουλευτικές εκλογές, μετά το 1997 και την ήττα του Μάικλ Πορτίλο, τότε υπουργού Άμυνας.

Στενός συνεργάτης του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο Σαπς ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας τον Αύγουστο του 2023, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε περάσει από διάφορα υπουργεία πρώτης γραμμής.

Και η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας έχασε την έδρα της στην ανατολική Αγγλία. Η Τρας είχε διαδεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία, όμως αποχώρησε έπειτα από μόλις 49 ημέρες και αφού προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην αγορά και κατάρρευση της στερλίνας.

Ακόμη μία ηττημένη των εκλογών είναι η Πένι Μόρντοντ, αρμόδια για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο, η οποία το 2022 ήταν υποψήφια για να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία. Εξάλλου θεωρούνταν μία από τους βασικούς υποψήφιους για να αναλάβουν την προεδρία του κόμματος, εφόσον ο Σούνακ αποφασίσει να παραιτηθεί μετά την ήττα.

Η υπουργός Πολιτισμού του Σούνακ, η Λούσι Φρέιζερ, επίσης ηττήθηκε από τον υποψήφιο των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.

Ο πρώην υπουργός και υπέρμαχος του Brexit Τζέικομπ Ρις- Μογκ, ο «αξιότιμος κύριος από τον 18ο αιώνα» όπως τον αποκαλούσαν λόγω της συμπεριφοράς και των σταυρωτών κοστουμιών του, ηττήθηκε από τον υποψήφιο των Εργατικών.

Και άλλοι υπουργοί δεύτερου πλάνου, όπως ο υφυπουργός Βετεράνων Τζόνι Μέρσερ ή η Τερίς Κόφι πρώην δεύτερη στην ιεραρχία επί κυβερνήσεως Λιζ Τρας, επίσης δεν θα επιστρέψουν στο κοινοβούλιο.

Δεκάδες απερχόμενοι βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος αποφάσισαν να μην είναι υποψήφιοι, όπως για παράδειγμα η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Αντιθέτως, άλλα στελέχη των Συντηρητικών κατάφεραν να σώσουν τις έδρες τους, όπως ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, η πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ή ο Κένι Μπάντενοκ, υπουργός Εμπορίου επί Ρίσι Σούνακ, ο οποίος παρουσιάζεται συχνά ως υποψήφιος για την προεδρία των Συντηρητικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

