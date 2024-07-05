Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Για μία «αμείλικτη ετυμηγορία» του βρετανικού λαού έκανε λόγο ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στη σύντομη ομιλία του μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος στην περιφέρειά του στο Γιόρκσιρ, στην οποία επανεξελέγη τελικά με άνετη πλειοψηφία άνω των 12.000 ψήφων.

Ο ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος αποδέχθηκε πως «το Εργατικό Κόμμα έχει κερδίσει αυτές τις γενικές εκλογές» και αποκάλυψε πως έχει ήδη καλέσει τον σερ Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Πρόσθεσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα και ζήτησε συγγνώμη από τους σκληρά εργαζόμενους υποψήφιους των Συντηρητικών που ηττήθηκαν απόψε.

Πηγή: skai.gr

