Στη δραματική κατάρρευση της ψήφου υπέρ των Συντηρητικών αποδίδει τη σαρωτική νίκη των Εργατικών ο λεγόμενος «γκουρού» των πολιτικών δημοσκοπήσεων και αναλύσεων στη Βρετανία, καθηγητής Τζον Κέρτις, ο οποίος είχε και την ευθύνη του exit poll.

Όπως σχολίασε, το μερίδιο ψήφων που κερδίζει το κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ δεν αναμένεται εν τέλει να είναι αυξημένο περισσότερο από 2% σε σχέση με το 2019 και αυτό αποκλειστικά λόγω μιας τεράστιας ενίσχυσης της τάξης του 19% στη Σκωτία, όπου καταποντίστηκε το άλλοτε κραταιό SNP (-16% σε ψήφους).

Αυτό σημαίνει ότι το μονοεδρικό εκλογικό σύστημα στη χώρα επιτρέπει στον κ. Στάρμερ να κερδίζει σήμερα τη δεύτερη ευρύτερη αυτοδυναμία στην ιστορία των Εργατικών με το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων από οποιαδήποτε άλλη εκλογική διαδικασία που ανέδειξε αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Με λιγότερες από 25 έδρες να εκκρεμούν, το ποσοστό των Εργατικών διαμορφώνεται στο 35% δηλαδή πολύ χαμηλότερα και από το 40% του Τζέρεμι Κόρμπιν στις εκλογές του 2017.

Οι Συντηρητικοί αντιθέτως χάνουν περίπου το 20% των ψήφων του 2019, μένοντας στο 24%, με σημαντική μετατόπιση ψηφοφόρων προς το υπερδεξιό Reform UK, ιδίως σε περιφέρειες όπου είχε καταγραφεί υψηλό ποσοστό υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016.

Συνολικά το ποσοστό των δύο μεγαλύτερων κομμάτων είναι αθροιστικά από τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σημαντικές απώλειες ψήφων κατέγραψαν επίσης οι Συντηρητικοί έναντι των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σε πολλές περιφέρειες, πιθανώς απόδειξη ότι πολλοί ψηφοφορία ψήφισαν με καθορισμένη τακτική, ώστε να χάσουν οι Τόρις.

Ενδεικτικό είναι πως στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες κατέληξαν οι έδρες των πρώην πρωθυπουργών των Τόρις: Κάμερον, Μέι και Τζόνσον. Ήττα-σοκ υπέστη και η Λιζ Τρας, η έδρα της οποίας στο Νόρφολκ κατέληξε στους Εργατικούς με διαφορά 630 ψήφων.



