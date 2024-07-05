Λογαριασμός
Ιταλία: Σε επιφυλακή για τις εκρήξεις του Στρόμπολι - «Ξύπνησε» και η Αίτνα - Εκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνια - Βίντεο

Το ηφαίστειο εκρήγνυται σχεδόν αδιάλειπτα αλλά τις τελευταίες ημέρες - Λάβα και πετρώματα έφτασαν μέχρι τη θάλασσα, έχει δημιουργηθεί μεγάλο «σύννεφο στάχτης»

UPDATE: 13:30
Αυξάνεται η ένταση της έκρηξης του ηφαιστείου στο μικρό νησί της Ιταλίας Στρόμπολι, κοντά στη Σικελία, γεγονός που ανησυχεί την Ιταλική Πολιτική Προστασία.

Το ηφαίστειο εκρήγνυται σχεδόν αδιάλειπτα αλλά τις τελευταίες ημέρες το φαινόμενο έχει σαφώς ενταθεί.Χθές, η λάβα έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ενώ από στόμιο που δημιουργήθηκε σε ύψος επτακοσίων μέτρων, συνεχίζεται η εκτόξευση πυρακτωμένων πετρωμάτων.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μεγάλο «σύννεφο στάχτης».

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία  βρίσκεται σε φάση «προληπτικού συναγερμού» αν και μέχρι τώρα δεν απειλούνται τα σπίτια των λιγοστών κατοίκων.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τους κατοίκους και τους τουρίστες να πληροφορούνται συνεχώς για την εξέλιξη της κατάστασης, ερχόμενοι σε επαφή και με τους εκπροσώπους της στο νησί.

Tο νησί Στρόμπολι δεν ξεπερνά σε έκταση τα 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι μόνιμοι κάτοικοί του, τον χειμώνα, είναι μόλις 497.

«Ξύπνησε» και η Αίτνα

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες μετά την τελευταία μεγάλη έκρηξη του Στρόμπολι χθες, έντονη δραστηριότητα παρουσίασε και το ηφαίστειο της Αίτνας  στις ανατολικές ακτές της Σικελίας, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη. 

Το ηφαίστειο εξεράγη εντυπωσιακά, ύστερα από 4 χρόνια σχετικής «ηρεμίας».

Γύρω από την Κατάνια, στις ανατολικές ακτές της Σικελίας, κάτοικοι και αρχές καθαρίζουν την πόλη καθώς δρόμοι και αυτοκίνητα καλύφθηκαν με μαύρη ηφαιστειακή τέφρα, ενώ το γειτονικό αεροδρόμιο ήταν κλειστό.

«Ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης στο αεροδρόμιο της Κατάνια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω της ηφαιστειακής τέφρας. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις αναστέλλονται», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο, προσθέτοντας ότι η λειτουργία αναμένεται να αποκατασταθεί στις 15:00 (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδας).

