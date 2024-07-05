Αυξάνεται η ένταση της έκρηξης του ηφαιστείου στο μικρό νησί της Ιταλίας Στρόμπολι, κοντά στη Σικελία, γεγονός που ανησυχεί την Ιταλική Πολιτική Προστασία.

Το ηφαίστειο εκρήγνυται σχεδόν αδιάλειπτα αλλά τις τελευταίες ημέρες το φαινόμενο έχει σαφώς ενταθεί.Χθές, η λάβα έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ενώ από στόμιο που δημιουργήθηκε σε ύψος επτακοσίων μέτρων, συνεχίζεται η εκτόξευση πυρακτωμένων πετρωμάτων.

E ancora, sempre confronto tra camera a infrarossi (sinistra) e visibile (destra) dei flussi piroclastici che entrano in mare dopo aver percorso tutta la lunghezza della Sciara del Fuoco.

Video fornito dai progetti #UNO e #Dynamo.#Stromboli #INGV pic.twitter.com/ORhsGsmIRt — INGVvulcani (@INGVvulcani) July 4, 2024

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μεγάλο «σύννεφο στάχτης».

🚨 📍Stromboli, Sicily - Italy 🇮🇹



Video from this afternoon



Intense activity from our beloved and respected super-active volcano!



An eruption and ash cloud reached 2 kilometers high, while a lava flow rapidly developed along the Sciara del Fuoco 🔥pic.twitter.com/FZHsEEc0Dx — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 4, 2024

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε φάση «προληπτικού συναγερμού» αν και μέχρι τώρα δεν απειλούνται τα σπίτια των λιγοστών κατοίκων.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τους κατοίκους και τους τουρίστες να πληροφορούνται συνεχώς για την εξέλιξη της κατάστασης, ερχόμενοι σε επαφή και με τους εκπροσώπους της στο νησί.

🇮🇹 | Actividad del Volcán Stromboli de Eloias, #Italia. (Julio 03, 2024). #Volcano #Gunung #RCM



Una avalancha de escombros volcánicos desde el norte del cráter, se precipitó el miércoles sobre la zona de Sciara el Fouco. pic.twitter.com/nPlxmpwJCQ — Climagram (@deZabedrosky) July 4, 2024

Tο νησί Στρόμπολι δεν ξεπερνά σε έκταση τα 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι μόνιμοι κάτοικοί του, τον χειμώνα, είναι μόλις 497.

«Ξύπνησε» και η Αίτνα

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες μετά την τελευταία μεγάλη έκρηξη του Στρόμπολι χθες, έντονη δραστηριότητα παρουσίασε και το ηφαίστειο της Αίτνας στις ανατολικές ακτές της Σικελίας, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη.

🚨 Etna and Stromboli volcanoes are just over 65 miles apart as the crow flies.



Today, Mount Etna, Sicily - Italy 🇮🇹 is experiencing a very strong eruptive activity, which is beginning to affect air traffic as well.pic.twitter.com/KHLUZnRxqc — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 4, 2024

Το ηφαίστειο εξεράγη εντυπωσιακά, ύστερα από 4 χρόνια σχετικής «ηρεμίας».

Γύρω από την Κατάνια, στις ανατολικές ακτές της Σικελίας, κάτοικοι και αρχές καθαρίζουν την πόλη καθώς δρόμοι και αυτοκίνητα καλύφθηκαν με μαύρη ηφαιστειακή τέφρα, ενώ το γειτονικό αεροδρόμιο ήταν κλειστό.

«Ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης στο αεροδρόμιο της Κατάνια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω της ηφαιστειακής τέφρας. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις αναστέλλονται», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο, προσθέτοντας ότι η λειτουργία αναμένεται να αποκατασταθεί στις 15:00 (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδας).

