Μεγάλοι πίθηκοι του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο έγιναν τα πρώτα πρωτεύοντα θηλαστικά πέραν του ανθρώπου που εμβολιάσθηκαν κατά της Covid-19, χάρη σ' ένα εμβόλιο που παρασκευάσθηκε ειδικά για τα ζώα, ανακοίνωσαν μέσω του Twitter υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου.

Στις αρχές Ιανουαρίου, πολλοί γορίλες αυτού του ζωολογικού κήπου, που βρίσκεται στη νότια Καλιφόρνια και είναι ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου, είχαν διαγνωσθεί θετικοί στο νέο κορωνοϊό και είχαν τεθεί σε καραντίνα αφού είχαν εμφανίσει συμπτώματα. Ήταν οι πρώτες γνωστές περιπτώσεις φυσικής μετάδοσης του ιού σε μεγάλους πιθήκους, οι οποίοι έχουν έκτοτε αναρρώσει.

Τον επόμενο μήνα, τέσσερις ουρακοτάγκοι και πέντε μπονόμπο του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο εμβολιάσθηκαν με δύο δόσεις ενός πειραματικού εμβολίου που αναπτύχθηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία Zoetis.

A win for science: our partners at @Zoetis, a veterinary pharmaceutical company, developed a vaccine for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) that we used to vaccinate great apes at the Zoo. The vaccine was created specifically for animals. @NatGeo https://t.co/ZpM5QVD4pl