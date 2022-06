Κομισιόν: «Ναι» σε Ουκρανία και Μολδαβία για να λάβουν καθεστώς υποψήφιας χώρας

Η Κομισιόν δίνει πράσινο φως σε Ουκρανία και Μολδαβία να λάβουν το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για την ένταξή τους στην ΕΕ.

Η ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήρθε μια ημέρα μετά την επίσκεψη των ισχυρότερων ηγετών του μπλοκ στο Κίεβο σε ένδειξη υποστήριξης: «Η Κομισιόν προτείνει να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία» δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν σε τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Μάλιστα, στα social media σχολιάζεται η ενδυματολογική επιλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να κάνει την ανακοίνωση, η οποία φόρεσε κίτρινο σακάκι και μπλε πουκάμισο, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

