Την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε ο πλανήτης στις 3 Ιουλίου

Η μέση θερμοκρασία στον κόσμο έφτασε σε νέο υψηλό τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, ξεπερνώντας τους 17 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά. Οι επιστήμονες λένε ότι πρόκειται για την υψλότερη ένδειξη από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η υψηλή θερμοκρασία οφείλεται σε έναν συνδυασμό του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο και των συνεχιζόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα υπάρξουν περισσότερα ρεκόρ αύξησης της θερμοκρασίας τους επόμενους μήνες καθώς το Ελ Νίνιο ενισχύεται.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι ερευνητές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τη ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας στη στεριά και στη θάλασσα.

Τα ρεκόρ ανοιξιάτικου καύσωνα στην Ισπανία και σε πολλές χώρες της Ασίας ακολούθησαν, επίσης, θαλάσσιοι καύσωνες σε μέρη που δεν συνηθίζονταν, όπως στη Βόρεια Θάλασσα.

Αυτή την εβδομάδα η Κίνα συνέχισε να βιώνει έναν διαρκή καύσωνα με θερμοκρασίες σε ορισμένα μέρη πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νότιες ΗΠΑ βρίσκονται επίσης σε ασφυκτικές συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία έφτασε τους 17,01 C στις 3 Ιουλίου, σύμφωνα με τα Εθνικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Πρόβλεψης των ΗΠΑ. Αυτό έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ των 16,92 C που ίσχυε από τον Αύγουστο του 2016.

Το υψηλό της Δευτέρας είναι το θερμότερο από τότε που ξεκίνησε η δορυφορική παρακολούθηση το 1979. Οι ειδικοί πιστεύουν επίσης ότι είναι το υψηλότερο από τότε που άρχισαν οι καταγραφές μετρήσεων προς τα τέλη του 19ου αιώνα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το νέο παγκόσμιο υψηλό είναι ένας συνδυασμός του φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο και των συνεχιζόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

NCEP has placed Earth's average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.



This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp