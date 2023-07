Ιαπωνία: «Πράσινο φως» από τον ΔΟΑΕ για την ρίψη των ραδιενεργών υδάτων της Φουκουσίμα στον ωκεανό

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, συναντήθηκε σήμερα στο Τόκιο με τον πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα και έδωσε το «πράσινο φως» στην Ιαπωνία για να ρίξει στον Ειρηνικό ωκεανό τα ραδιενεργά ύδατα από την πυρηνική καταστροφή στον αντιδραστήρα Νταϊτσί, στη Φουκουσίμα, πριν από 12 χρόνια.

Today I have given Japanese Prime Minister Fumio Kishida @kishida230 the IAEA report findings of the @IAEAorg’s independent, safety review of #Japan’s plan to release treated water from the #Fukushima Daiichi plant into the sea.

📝 https://t.co/ZiQ6fYFHBw (1/4) pic.twitter.com/IuUgsBcH2d