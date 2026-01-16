Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε σήμερα ότι τα σχολεία της ουκρανικής πρωτεύουσας θα είναι κλειστά έως την 1η Φεβρουαρίου, μεσούσης της κρίσης που προκάλεσαν πρόσφατοι ρωσικοί βομβαρδισμοί, οι οποίοι οδήγησαν σε μαζικές διακοπές της θέρμανσης και του ρεύματος.

Από τη 19η Ιανουαρίου, τα σχολεία της πρωτεύουσας θα είναι κλειστά έως την 1η Φεβρουαρίου", έγραψε ο Κλίτσκο στον λογαριασμό του στο Telegram.

Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης τη θέσπιση από σήμερα νέων μέτρων για την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας: ο δημόσιος φωτισμός στους δρόμους μειώνεται στο 20% των δυνατοτήτων του και ο διακοσμητικός φωτισμός θα σβήσει.

Μετά τις διακοπές των εορτών, τα μαθήματα είχαν ξαναρχίσει στα σχολεία του Κιέβου στις 12 Ιανουαρίου, με φυσική παρουσία στην τάξη και μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ωστόσο οι πρόσφατοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στις ενεργειακές υποδομές της χώρας προκάλεσαν τέτοιες ζημιές που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε "κατάσταση έκτακτης ανάγκης" στον ενεργειακό τομέα.

Στις 9 Ιανουαρίου, ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό σύστημα του Κιέβου προκάλεσαν από τις σοβαρότερες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης που έχουν σημειωθεί μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Εν μέσω δριμύτατου ψύχους, 6.000 πολυκατοικίες, δηλαδή το ήμισυ αυτών που υπάρχουν στην πόλη, βρέθηκαν ξανά χωρίς θέρμανση. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

"Η κατάσταση όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό, από τον οποίο εξαρτάται ο εφοδιασμός των δημόσιων υπηρεσιών, παραμένει πολύ δύσκολη", δήλωσε σήμερα ο Κλίτσκο, διευκρινίζοντας ότι περίπου 100 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.