Τουλάχιστον 79 στρατιώτες της φρουράς του Νικολάς Μαδούρο έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» από τα αμερικανικά πυρά, στις 3 Γενάρη στο Καράκας.

Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν κατά προσέγγιση εκτιμήσεις για 100 νεκρούς. Οι Κουβανοί έχουν αναφέρει 32 απώλειες, ενώ νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε πως 47 ντόπιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως επιβεβαιώνεται ο αριθμός των 79 στρατιωτών. Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής αριθμός για τους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.