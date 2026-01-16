Λογαριασμός
Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 79 στρατιώτες της φρουράς του Μαδούρο, σκοτώθηκαν κατά τη σύλληψή του

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε τον αριθμό των ανδρών που έπεσαν νεκροί από τα αμερικανικά πυρά κατά την επιχείρηση «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 

Αστυνομία στο Καράκας

Τουλάχιστον 79 στρατιώτες της φρουράς του Νικολάς Μαδούρο έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» από τα αμερικανικά πυρά, στις 3 Γενάρη στο Καράκας.

Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν κατά προσέγγιση εκτιμήσεις για 100 νεκρούς. Οι Κουβανοί έχουν αναφέρει 32 απώλειες, ενώ νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε πως 47 ντόπιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως επιβεβαιώνεται ο αριθμός των 79 στρατιωτών. Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής αριθμός για τους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους. 

Πηγή: skai.gr

Νικολάς Μαδούρο στρατιώτες Βενεζουέλα
