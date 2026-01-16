Τουλάχιστον 79 στρατιώτες της φρουράς του Νικολάς Μαδούρο έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» από τα αμερικανικά πυρά, στις 3 Γενάρη στο Καράκας.
Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν κατά προσέγγιση εκτιμήσεις για 100 νεκρούς. Οι Κουβανοί έχουν αναφέρει 32 απώλειες, ενώ νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε πως 47 ντόπιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως επιβεβαιώνεται ο αριθμός των 79 στρατιωτών. Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής αριθμός για τους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.