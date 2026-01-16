Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε εκ νέου τους ηγέτες της Μινεσότα την Παρασκευή ότι ενδέχεται να παρέμβει αν συνεχιστούν οι διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

«Στη Μινεσότα, οι ταραχοποιοί, οι υποκινητές και οι εξεγειρόμενοι είναι, σε πολλές περιπτώσεις, ακριβοπληρωμένοι επαγγελματίες», σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν χάσει πλήρως τον έλεγχο, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, ΑΧΡΗΣΤΟΙ! Αν, και όταν, αναγκαστώ να δράσω, θα λυθεί, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!», συνέχισε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης, που του επιτρέπει την ανάπτυξη στρατευμάτων σε αμερικανικό έδαφος, ώστε να στείλει στρατό στη Μινεσότα και να «μπει γρήγορα τέλος στην παρωδία που εξελίσσεται σε αυτή την άλλοτε σπουδαία Πολιτεία».



